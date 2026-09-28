Carlo Ancelotti se planta ante las críticas a Brasil; "no afectan mi visión de futuro"

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, restó peso, este lunes 28 de septiembre, a las críticas que recibe la 'canarinha', en vísperas del segundo de dos partidos amistosos contra Australia.

Los pentacampeones mundiales volverán a jugar el martes contra los 'socceroos' en Brisbane, cuatro días después de empatar 1-1 en Townsville, salvados por un gol de última hora de Rayan.

"Las críticas a mi trabajo siempre existieron y van a existir. No afecta la idea que tengo para esta selección y estos jugadores", dijo Ancelotti en rueda de prensa.

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El compromiso preparatorio del viernes pasado marcó la reaparición del 'scratch', tras caer eliminado en los octavos de final del Mundial 2026.



"La prioridad ahora es construir una nueva generación de futbolistas que pueda estar en la 'Seleção' en el futuro próximo: la Copa América (2028) y la Copa del Mundo (2030)", comentó el entrenador.

Carlo Ancelotti, director técnico de la Selección Brasil. Foto: AFP

"Al joven que pueda representar futuro tenemos que acompañarlo de cerca", agregó Ancelotti. "Tenemos futuro a pesar de las críticas".

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Dijo que la selección brasileña tiene "la confianza, la motivación" y "el talento" para dejar atrás "la gran decepción" del Mundial de Norteamérica 2026.

Y, a la vez, maneja con calma la presión alrededor del equipo.

"La expectativa de ser entrenador de la selección brasileña es muy alta. Tú tienes que ganar la Copa del Mundo", pero "no recuerdo un año en mi carrera en que la expectativa no fuese muy alta", expresó el extécnico de Real Madrid, Milan, Bayern, Chelsea y París Saint-Germain.

"¿'Jogo bonito'? Tenemos la calidad de nuestros jugadores para hacer un 'jogo bonito', pero creo que lo importante es ganar", remató.

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Los próximos retos de la Selección de Brasil de Carlo Ancelotti

Tras el doble amistoso frente Australia, Brasil jugará el próximo sábado ante India en Calcuta.