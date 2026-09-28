Colombiano que juega en Europa se confesó; "aguanté hambre para cumplir el sueño"

Detrás del éxito y el esfuerzo siempre hay una historia, y en el fútbol no es la excepción. Muchos de los jugadores colombianos que triunfan en el 'viejo continente' han pasado por mucho para llegar a donde están hoy en día. No todo ha sido color de rosa, pero cada sacrificio ha valido la pena; ese es el caso de Nelson Deossa.

El deportista de las filas del Betis, de España, no la tuvo nada fácil en sus inicios en el balompié, incluso, entre esas incidencias resalta que tuvo que pasar hambre para cumplir el sueño de ser futbolista profesional. El oriundo de Marmato concedió una entrevista a un medio español y allí reveló todos esos detalles.

"La verdad que es una historia bonita porque arrancó siempre en mi pueblo. El Casitas es el club de mi padrastro y de mi mamá, es donde comencé también esos pequeños pasos, y ahí tuve la oportunidad de jugar en La Patria, en Manizales. Me brindaron la oportunidad de ir a jugar allá, fui y obviamente me fue bien. Pero no era algo como hoy en día que los jóvenes tienen esa formación deportiva de estar en las inferiores de un club profesional. No, el mío fue totalmente diferente. También tuve la oportunidad de jugar en el Sub-17", dijo Deossa en charla con 'El Correo de Andalucía'.

Nelson Deossa, mediocampista colombiano de Real Betis, en un partido de la Europa League AFP

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A renglón seguido, el internacional con la Selección Colombia manifestó que la popular bienestarina lo salvó en muchas oportunidades, y que el apoyo de su familia fue muy valioso en esa época de su vida.



"Pasaron muchas cosas, las cuales no pude terminar por condiciones, no eran las condiciones adecuadas, fue una época donde me tocó aguantar hambre, por decirlo así, porque obviamente el club era el que debía de sustentar nuestra alimentación allá. En situaciones no nos daban la comida y nos tocaba una colada, que es como una bienestarina (complemento alimentario con alto valor nutricional), y nos la daban en el desayuno, almuerzo, comida. El esfuerzo de mi familia, mi mamá que siempre ha estado ahí, era la que me mandaba y con eso me ayudaba a sustentar. Ya después llegó a finales de año donde no había nada más que competir y retorné a mi pueblo", añadió el mediocampista del Betis.

Otras declaraciones de Nelson Deossa:

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- ¿Cómo está el Betis para esta temporada?

"La verdad que muy bien, muy motivados por la competencia que tenemos hoy en día que es la Champions. La verdad es que nos venimos preparando muy bien para eso. Es un grupo muy noble que siempre está dispuesto a trabajar y a dar lo mejor de sí".