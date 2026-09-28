Álvaro Montero, en la Selección Colombia, pero mirando de reojo a Boca Juniors

Si bien por estos días hay jornada FIFA, son varias las competiciones en el mundo que no han tenido pausa, siendo una de éstas en Argentina. Precisamente, uno de los partidos más atractivos del fin de semana que acaba de culminar fue el protagonizaron Racing frente a Boca Juniors, por la Copa de ese país. De este duelo estuvo muy atento Álvaro Montero.

El arquero guajiro está concentrado con la Selección Colombia, escuadra que afronta una serie de compromisos preparatorios en los Estados Unidos, pero desde la distancia no se perdió ningún detalle sobre el compromiso del 'azul y oro' y así lo hizo sentir con un mensaje en redes sociales, y más después del triunfo de su equipo por 2-3 y que tuvo como figura a Enner Valencia.

"Impresionante", fue la respuesta de Montero Perales en el 'post' de resultado que colgó Boca en sus distintas plataformas digitales, y por supuesto, que estas palabras no pasaron desapercibidas en los hinchas del elenco que dirige Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero, guardameta colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Copa Sudamericana 2026 AFP

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Así fue el partido de Boca Juniors

El ecuatoriano Enner Valencia revolucionó el partido desde el banco de suplentes al marcar tres goles en apenas 27 minutos y liderar la espectacular remontada de Boca Juniors, que levantó una desventaja de dos tantos para derrotar 3-2 a Racing este domingo y avanzar a las semifinales de la Copa Argentina.

El 'xeneize' estaba contra las cuerdas y se despedía de la Copa Argentina hasta el minuto 71, cuando reaccionó de la mano de la mano de Valencia, que marcó a los 72, 80 y 90+5 minutos para completar una remontada extraordinaria y evitar que el clásico se definiera por penales.

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El encuentro empezó en gran forma para la 'academia', que se puso en ventaja con gol olímpico de Gastón Lodico (18'), que sorprendió al golero Leandro Brey, reemplazante del colombiano Álvaro Montero, convocado a la selección cafetera para la fecha FIFA.

El panorama se haría más complejo para el 'xeneize' en el arranque del segundo tiempo, cuando Adrián "Maravilla" Martínez (47') estuvo oportuno y anotó el segundo de Racing tras una serie de rebotes.

🇨🇴🗣️ÁLVARO MONTERO desde la concentración de la Selección de Colombia y su reacción:



"IM-PRE-SI-O-NAN-TE". pic.twitter.com/pJGfRE9uU8 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 28, 2026

Al borde de la eliminación, Rodolfo Arruabarrena movió el banco y encontró la solución.

El técnico retiró a Santiago Ascacibar y Alan Velasco, de discreta actuación, para dar ingreso al colombiano Santiago Villa y a Valencia a los 56 minutos.

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Con Leandro Paredes como conductor, la velocidad de Villa y las proyecciones de Lautaro Blanco por la izquierda, Boca empezó a empujar a Racing contra su área.

Valencia descontó de cabeza tras un córner ejecutado por Blanco y volvió a marcar poco después con otro frentazo a un centro de Villa.

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Ya en el descuento, cuando los penales parecían inevitables, conectó un envío del chileno Carlos Palacios para completar un triplete memorable.

"He pasado momentos difíciles, pero sabía que viniendo a Boca esto iba a ser así. El plantel ya estaba formado, yo venía de mucho tiempo sin jugar. Pero después me puse bien físicamente (...) Lo de hoy es algo inolvidable, uno de los momentos más importantes de mi carrera", expresó Valencia.

Enner Valencia, jugador de Boca Juniors. Getty Images.

El artillero, de 36 años, sólo había anotado un gol en ocho cotejos previos en el 'xeneize'.

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En las semifinales, Boca, cuatro veces campeón de la Copa Argentina, se enfrentará con Banfield, que viene de eliminar a Deportivo Riestra en definición por penales.

En la otra semifinal, Atlético Tucumán desbancó al campeón defensor Independiente Rivadavia y espera al ganador del choque entre Platense y Estudiantes de La Plata.