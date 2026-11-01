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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / América, con Miguel Borja y Óscar Perea, rescató un empate 2-2 contra Toluca en la Liga MX

América, con Miguel Borja y Óscar Perea, rescató un empate 2-2 contra Toluca en la Liga MX

Miguel Borja fue clave en la jugada que derivó en penalti para la igualdad final del América, en partido por Liga MX. Además, en las 'águilas' sumaron minutos Óscar Perea y Cristian Borja.

Por: EFE
Actualizado: 1 de nov, 2026
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Óscar Perea en América vs. Toluca por la Liga MX.
Óscar Perea en América vs. Toluca por la Liga MX.
Foto: AFP

Las 'águilas' del América sacaron provecho de dos errores consecutivos del uruguayo Federico Pereira para empatar este sábado 2-2 con el Toluca y recuperar el liderato del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano. En los azulcremas sumaron minutos los colombianos Miguel Borja, Óscar Perea y Cristian Borja.

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El uruguayo Federico Viñas y Alexis Vega convirtieron por el Toluca; en tanto Henry Martín marcó doblete por las 'águilas', que se vieron debajo con un hombre menos en el minuto 90, cuando Pereira derribó en el área al colombiano Miguel Borja, provocó un penalti y después se hizo expulsar por reclamar al árbitro.

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Viñas convirtió de zurda en el 42, luego de ganarle la marca a su compatriota Santiago Bueno para poner delante al Toluca ante un rival con carencias en la defensa.

Acción de juego entre América vs. Toluca por la Liga MX.
Acción de juego entre América vs. Toluca por la Liga MX.
Foto: AFP

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América reaccionó y en el 62 empató con un gol de zurda de Henry Martín, pero los Diablos recuperaron la ventaja en el 87. Vega falló un penalti provocado por Bueno, quien fue expulsado; recuperó la pelota y la metió en la red con un cabezazo.

Con ventaja de 1-2 y equipo completo, los visitantes tenían todo a favor. Sin embargo, Pereira provocó el penalti y segundos después recibió tarjeta roja. Martín cobró con personalidad y rescató la igualada.

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América regresó al primer lugar con 29 puntos, los mismos que las Chivas de Guadalajara, al que supera por mejor diferencia de goles.

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