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Gol Caracol  / Falcao García y el equipo que le robó el corazón en su carrera deportiva; ¿es Millonarios?

Falcao García y el equipo que le robó el corazón en su carrera deportiva; ¿es Millonarios?

'El 'Tigre' presenció la Messi Cup que se juega en en Fort Lauderdale, y allí dejó claro cuál es el equipo con el que conserva un profundo vínculo. ¡Acá lo que dijo Falcao García!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 1 de nov, 2026
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Falcao García en su paso por Millonarios.
Falcao García en su paso por Millonarios.
AFP

Radamel Falcao García volvió a dejar en claro el profundo vínculo que conserva por un club en particular, que le robó el corazón: el Atlético de Madrid. El 'Tigre' vivió inolvidables noches de fútbol vestido de 'rojiblanco'.

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Y es que el delantero samario presenció junto a Augusto Fernández la semifinal del torneo Sub-16 de la Messi Cup entre los 'colchoneros' y River Plate, encuentro que terminó en Fort Lauderdale con clasificación de la 'banda cruzada' en la tanda de los penaltis.

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Lo cierto, es que al final del encuentro, García Zárate atendió a los medios de comunicación y en su charla reflexionó sobre el impacto que dejó en él su etapa en el club madrileño: “El Atleti le roba el corazón a todos los futbolistas que van a jugar ahí. Nos convertimos en hinchas y hacemos fuerza para que sea un gran año", dijo el exMillonarios.

Radamel Falcao García en su paso por Millonarios.
Radamel Falcao García en su paso por Millonarios.
Colprensa

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Además, el máximo anotador de la Selección Colombia destacó la huella que dejó en su carrera la figura de Diego Simeone, a quien tuvo como director técnico tanto en River como en Atlético de Madrid.

“Estamos ilusionados, como todos los años, haciéndole fuerza al Atleti y al 'Cholo'. Lo tuvimos en River y en el 'Atleti', es una persona que nos ha marcado muchísimo, no solo en el campo como entrenador, sino también como persona por sus valores y su manera de vivir este deporte”, terminó por indicar Falcao García.

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