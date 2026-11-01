El irregular balance que busca cambiar Nelson Deossa en el Betis; ¿lo logrará?

El Real Betis, que visita este miércoles al Borussia Dortmund en partido de la cuarta jornada de la liguilla de la Champions League, ha obtenido resultados dispares en los cuatro encuentros oficiales que hasta el momento ha disputado en Alemania, con una victoria, dos empates y una derrota. Así las cosas, Nelson Deossa y compañía tienen una dura tarea.

El primer partido del Betis en tierras germanas fue en la extinta República Democrática, en la ida de los octavos de final de la Recopa 1977/78, cuando empató a uno en el campo del Lokomotive de Leipzig, con goles del local Grobner y del verdiblanco López, un resultado que le permitió alcanzar los cuartos de final al ganar el partido de vuelta (2-1).

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Posteriormente, el equipo del barrio de Heliópolis jugó en el estadio del Kaiserslautern en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa UEFA 1995/96, eliminatoria que también superó gracias al 1-3 rubricado por un doblete de Alfonso Pérez Muñoz y un gol de Alexis Trujillo frente al tanto del teutón Koch.

Nelson Deossa en uno de los partidos con Betis en la Liga de España. Foto: Getty Imágenes

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Los dos últimos precedentes datan de la edición 2021/22 de la Europa League, en la que el equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini visitó a dos rivales de la Bundesliga: el Bayer Leverkusen y el Eintracht Fráncfort.



En la fase de grupos, el Betis perdió por 4-0 en el campo del Leverkusen un encuentro en el que Moussa Diaby marcó dos tantos y redondearon la goleada Wirtz y Amiri.

El Eintracht, a la postre campeón, fue el rival de los sevillanos en los octavos. Los alemanes habían ganado 1-2 en la ida en el Benito Villamarín y, en la vuelta disputada en Fráncfort, un tanto de Borja Iglesias en los minutos finales forzó la prórroga, pero el Betis cayó eliminado en la última jugada del tiempo extra a causa de un autogol del argentino Guido Rodríguez que supuso el 1-1 definitivo.