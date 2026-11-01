Sin Johan Mojica, Getafe le remontó al Sevilla y le ganó 3-1 por Liga de España

El uruguayo Martín Satriano fue líder, asistente y goleador de la reacción en la segunda parte del Getafe, combinado con el turco Enes Unal, para levantar el 0-1 en contra y derribar por 3-1 alSevilla, que se conformó demasiado pronto con una ventaja mínima, acusó falta de ambición y fue doblegado entre las protestas del 2-1 de su rival. En los azulones no jugó el lateral colombiano Johan Mojica por acumulación de amarillas.

La polémica se centra en el gol decisivo, en el minuto 74. Una hipotética falta revelada por la bandera arriba del juez de línea, pero no señalada por el árbitro principal, Víctor García Verdura, admitió las interpretaciones divergentes en uno y otro lado. Contacto hubo, no pareció para falta. Algunos jugadores del Sevilla se pararon, la acción siguió, Enes Unal centró al área y Satriano remató con un bonito taconazo el gol.

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La revisión del VAR, con el colegiado frente al monitor, validó el tanto y la victoria del Getafe, con un nombre por encima de todos. Satriano estuvo en todo en ataque en la segunda parte. En cada una de las ocasiones de su equipo y en los dos goles, el primero como pasador y el segundo como definidor. Al final, incluso, fue el objeto de falta en la expulsión como último hombre de Manu Bueno. Tres puntos fundamentales. Y una advertencia para el Sevilla.

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Porque hay demérito también del Sevilla, que sólo ha ganado en una de las últimas cinco jornadas. Su segundo tiempo fue deficiente. Antes, fue pura pegada para tomar ventaja en el marcador. No había rematado ni fuera ni a portería, cuando el partido se adentraba en el minuto 19. El saque de esquina lo botó Félix Correira, de dentro hacia afuera, nada cerrado, fuera del foco de David Soria, para la entrada de Kike Salas. Su cabezazo fue imponente, perfecto, también solitario. Djené perdió la marca.



Getafe superó al Sevilla en partido por la Liga de España. Foto: Getty Imágenes

En los tiempos actuales, aún advertido y sofocado por su sobresfuerzo tensionado en la Copa del Rey ante la Lebrijana el jueves, ubicado en puestos de descenso al inicio de su encuentro por primera vez desde la primera jornada de esta Liga y goleado por el Lugano en su última aparición en casa, el gol fue aún más duro para el conjunto azulón, el único que había propuesto algo hasta entonces.

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Pero el fútbol es el gol. La diferencia entonces estaba ahí. El testarazo de Boselli en una irrupción en el área, por los primeros minutos, se marchó fuera. El de Kike Salas fue incontestable, más allá de desatenciones defensivas en el área. Y el 0-1, una carga más pesada en la confianza que en el marcador, apagó al Getafe, muy lejos del 1-1.

Trompicado, nada clarividente, aplacado por un Sevilla firme en su terreno, pero también en la presión hacia arriba, el Getafe decayó con el paso de los minutos, entre el murmullo del público del Coliseum y los detalles de un futbolista que le ha hecho mucho bien al equipo de Luis García Plaza desde su llegada a última hora del mercado de fichajes: el medio Youssouf Fofana. Lo maneja todo bien en el medio campo.

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La sensación era aún peor para el Getafe. Se sentía expuesto atrás, con cada aparición del Sevilla más y más inquietante. Dos remates de Stassin, más allá de su fallida ejecución, fueron una muestra inequívoca de que el 0-2 era mucho más posible entonces que el 1-1, cuando el descanso asomaba inminente. El partido era visitante, tan apreciable como los pitos de la afición local hacia su equipo al intermedio.

Su reacción fue total en el segundo tiempo. Al inicio ya intervino Vlachodimos en el aire y con acierto, puesto a prueba por Andrés García en la mejor combinación ofensiva del Getafe hasta entonces, conducida por Satriano, continuidad por Terrats y rematada por el extremo que ha venido este verano del Aston Villa. El golero le negó el empate.

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Pero crecía y creía el Getafe, ya asumido el gol en contra y descargado del peso que había supuesto el 0-1 en el primer tiempo. Otro partido, más competido, mucho menos claro para el Sevilla, que encajó el 1-1 en el minuto 68. El gol fue de Enes Unal, pero casi todo lo hizo Satriano, quien desbordó a todos, Kike Salas especialmente, para centrar el 1-1.

El atacante uruguayo de 25 años ya había creado también la ocasión anterior. Es básico en el ataque y la transición ofensiva del conjunto de Bordalás, que entonces sí hizo dudar del todo al Sevilla. Debe también hacer una reflexión el conjunto andaluz, por su desempeño y su plan en el segundo tiempo. La defensa única no fue el camino.

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Una polémica falta previa, no señalada inicialmente por el árbitro, puso suspense al 2-1 del Getafe. Levantada la bandera por el juez de línea, aparentemente sin el silbido del colegiado, con algunos jugadores del Sevilla dando por hecha la infracción, la acción terminó después en el gol de Satriano a centro de Unal. Lo revisó en el Var.Lo validó. Aún hubo tiempo para el 3-1 de Orel Mangala. La sentencia en el minuto 94.

- Ficha técnica:

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3 - Getafe: David Soria; Carvajal, Boselli, Djené, Valou (Davinchi, min. 46); Francho (Mangala, min. 46), Gudelj; Andrés García, Terrats (Kiko Femenía, min 82), Satriano; y Enes Unal (Azón, min, 82).

1 - Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo (Julio Díaz, min. 87); Ejuke, Agoumé (Kochorasvili, min. 87), Fofana (Ure, min. 72), Félix Correia (Vargas, min. 72); Isaac Romero y Stassin.

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Goles: 0-1, min. 19: Kike Salas. 1-1, min. 68: Enes Unal. 2-1, min. 63: Satriano. 3-1, min. 94: Mangala.

Árbitro: Víctor García Verdura (C. Catalán). Expulsó con tarjeta roja a Manu Bueno, del Sevilla, por derribar como último hombre a Satriano (min. 91). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Davinchi (min. 59) y Gudelj (min. 84) y a los visitantes Suazo (min. 27) y Castrín (min. 78).

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Incidencias: partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el Coliseum ante unos 10.000 espectadores. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda, en Toledo.

