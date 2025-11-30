Golazo de chalaca de Jordan Barrera en Corinthians vs Botafogo; sorprendió en Brasil

Botafogo empató 2-2 de visitante contra el Corinthians, este domingo, en una fecha más del Brasileirao. El colombiano Jordan Barrera fue noticia con el equipo de Río de Janeiro por un espectacular golazo de chalaca.

Cuando el partido iba igualado 1-1, apareció el mediocampista de nuestro país dentro del área para de forma acrobática definir tras varios rebotes entre sus compañeros y la defensa del 'timao'.

Jordan Barrera al quedarle la pelota en el aire decidió disparar con una chalaca inesperada, y potente, para vencer al arquero del Corinthians y poner a ganar al Botafogo 2-1. Sin embargo, en los minutos finales le emparejaron el marcador y fue 2-2 definitivo en el NEO Química Arena.



Así fue el golazo de Jordan Barrera en Corinthians vs Botafogo, en Brasileirao: