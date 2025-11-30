Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Golazo de chalaca de Jordan Barrera en Corinthians vs Botafogo; sorprendió en Brasil

Golazo de chalaca de Jordan Barrera en Corinthians vs Botafogo; sorprendió en Brasil

El exJunior, Jordan Barrera, marcó un golazo acrobático este domingo en el Brasileirao que dejó anonadados a propios y extraños, por la calidad de su definición.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de nov, 2025
Jordan Barrera Botafogo
Jordan Barrera hace golazo de chalaca para Botafogo
AFP

