De la mano de Luis Javier Suárez, el Sporting de Lisboa se acerca a la punta de la Liga de Portugal

De la mano de Luis Javier Suárez, el Sporting de Lisboa se acerca a la punta de la Liga de Portugal

Este domingo, el conjunto lisboeta goleó 4-0 al Estrela de Amadora por la fecha 12 del campeonato luso, y quedó a tan solo tres puntos del líder, Porto. El delantero colombiano anotó dos goles.

Por: EFE
Actualizado: 30 de nov, 2025
Sporting de Lisboa goleó 4-0 al Estrela Amadora
Foto: AFP
Sporting de Lisboa goleó 4-0 al Estrela Amadora
Foto: AFP

