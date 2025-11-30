“La mala para el América de Cali, no me trataron bien; por eso les hice gol y les celebré”

En medio de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II, salieron unas palabras de Kevin Viveros, campeón con Atlético Nacional, con paso en Deportivo Cali y quien, además, en sus primeros pasos como profesional pasó por el América, del que al parecer no salió de buena manera y sin filtro lo dijo en redes sociales.

En una transmisión mientras se encuentra de vacaciones tras ascender con el Athletico Paranaense, en Brasil, el habilidoso atacante decidió expresar que no tiene agradecimiento por el cuadro ‘escarlata’, a pesar de a ver jugado allí.



Kevin Viveros y sus polémicas palabras contra el América

En un video que se viralizó en redes sociales se escucha al vallecaucano, de entrada, diciendo “la mala para el América de Cali, ellos saben que el día que les hice el gol en el Pascual yo se los celebré”.

Seguido a eso y ante la pregunta de varios usuarios en redes sociales, Kevin Viveros dio algunos detalles que lo hicieron perderle cariño o no respetar al cuadro ‘escarlata’.

“Pasaron muchas cosas, no me trataron bien, me trataron como si fuera un jugador que apenas va llegando a las divisiones menores por decirlo así y ya había debutado. Por eso pasaron muchas cosas. Por eso la mala”, explicó el habilidoso atacante nacido en Buenaventura.



En el lugar en el que se encontraba Kevin Viveros estaban varios amigos, quienes le advirtieron que no dijera más contra el América de Cali, para evitar conflictos o mensajes, pero él señaló que es algo que ya había mencionado anteriormente. “A mí hace algunos años en una entrevista me preguntaron por qué salí de América y yo dije la verdad”.

Para terminar el polémico tema, el jugador de 25 años decidió contar que hace pocos días se encontró al máximo accionista del América de Cali, quien lo saludó de manera cordial, y él también hizo lo correspondido.

“Estos días saliendo de un hotel me encontré a Don Tulio. Me dijo “¿qué más mijo, cómo va?” y yo le dije bien bien y hasta ahí”, confesó Kevin Viveros en la transmisión en redes sociales que se ha viralizado en las últimas horas.

De hecho, hace algunos días el de Buenaventura señaló en una entrevista que le gustaría que el finalista del grupo A fuera Atlético Nacional y que los apoyaría para que busquen el título de la Liga BetPlay 2025-II.

Marino Hinestroza junto a Kevin Viveros en Nacional vs Bahía. AFP

Cabe recordar que Kevin Viveros ha jugado en varios equipos del fútbol colombiano, como América de Cali, Atlético FC, Leones, Deportivo Cali, La Equidad y Nacional. Por su parte, en el exterior ha militado en el Carabobo (Venezuela), Sarajevo (Bosnia), y actualmente en el Athletico Paranaense (Brasil).