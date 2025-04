"Yo no convocaría a Antonio Rüdiger a Alemania por su comportamiento en Copa del Rey"

La actitud del defensa del Real Madrid, Antonio Rüdiger, que arremetió con violencia contra el árbitro de la final de la Copa del Rey, ha provocado fuertes críticas en su país, Alemania, donde algunas voces piden incluso la suspensión del central con la 'Mannschaft'.

En el tramo final del partido por el título de la Copa del Rey ganado por el FC Barcelona (3-2) en la prórroga, el defensor alemán recibió una tarjeta roja por haber "lanzado un objeto" contra el árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea.

Este último había denunciado entre lágrimas la víspera las presiones constantes a las que se ve sometido el colectivo arbitral desde la cadena oficial del club blanco Real Madrid TV.

Unos precedentes que hicieron que el partido se disputase en un contexto de gran tensión.

Fuera de sí, desde el banquillo, Rüdiger tuvo que ser sujetado por varios compañeros para que no entrase al terreno de juego.

"Perdió la cabeza. Estaba fuera de control. Me imagino una suspensión XXL", señaló el campeón del mundo con Alemania en 1990, Lothar Matthäus, comentarista para el difusor de la Bundesliga, Sky, el domingo en la emisión Sky-90.

Rüdiger, se expone, según el reglamento de la Federación Española de Fútbol, a una suspensión de cuatro a doce partidos, mientras que Matthäus vaticinó una sanción de dos cifras.

El hombre con más partidos con 'La Mannchaft' (150) también recordó que Rüdiger fue criticado después de su gesto simulando una decapitación, con los ojos fuera de las órbitas y la lengua fuera, después de la clasificación para cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, en un derbi madrileño de alto voltaje.

"Claramente, no hay ninguna excusa por mi comportamiento de anoche. Lo siento mucho. Antes del pitido final cometí un error. Lo siento de nuevo por el árbitro y por toda la gente a la que decepcioné", reaccionó Rüdiger el domingo en redes sociales.

"Debe cambiar"

"Creo que la DFB (la Federación Alemana de Fútbol) debería suspenderlo. No lo llamaría para la fase final de la Liga de las Naciones, lo suspendería por dos partidos", opinó el antiguo internacional Dietmar Hamann, vencedor de la Liga de Campeones con el Liverpool en 2005.

Según informaciones de la agencia de prensa SID, filial de AFP, Rüdiger podría no ser sancionado por la DFB. Alemania albergará la Final Four de la Liga de Naciones, con una semifinal contra Portugal el 4 de junio en Múnich y una final (en Múnich) o un partido por el tercer puesto en Stuttgart cuatro días más tarde frente al vencedor del España vs. Francia.

"Toni es alguien muy emocional, un guerrero sobre el césped. Debe seguir siéndolo. Pero en ese caso, él y ciertos compañeros se dejaron influenciar por el ambiente extremadamente tenso que reinaba alrededor del club", reaccionó este lunes Rudi Völler, director deportivo de la selección alemana.

"No se puede repetir. Sobre todo no puede repetirse como jugador de la selección alemana. Debe cambiar eso y lo sabe, como lo demuestra su reacción pública", añadió Völler, antiguo seleccionador de Alemania (2000-2004) y también campeón del mundo como jugador en 1990.

Aunque otros vinculan el fuerte carácter del central madridista con sus cualidades sobre el terreno de juego. "Se ha convertido en un jugador tan genial porque es como es. Y si ahora queremos arrebatarle eso, quizá deje de tener su gran eficacia. No estoy seguro de que podamos permitirnos prescindir de él", estimó el antiguo arquero de Alemania Jens Lehmann en la cadena Welt TV.