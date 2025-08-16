Luis Díaz, elogiado por Harry Kane, tras brillar con Bayern Múnich en la Supercopa

El Bayern Múnich, vigente campeón de la Bundesliga, consiguió el primer título oficial de la temporada, la Supercopa de Alemania, al ganar 2-1 este sábado en Stuttgart al equipo local con tantos de Harry Kane y del recién llegado Luis Díaz.

El atacante colombiano, fichado a finales de julio desde el Liverpool en una operación que ascendió a 75 millones de euros (88 millones de dólares), firmó así su primer gol oficial con su nuevo equipo y levantó ya su primer trofeo.

Su tanto llegó en el minuto 77, para ampliar la cuenta del Bayern después de Kane abriera el marcador en el 18.

En el descuento final, Jamie Leweling (90+3) acortó para el Stuttgart, el campeón de la última Copa de Alemania, pero sin tiempo para una reacción.

Publicidad

"Marcar en tu primer partido oficial con un nuevo club es algo estupendo y lograr el tanto de la victoria supone un inicio perfecto para él", declaró Kane sobre Luis Díaz después de la final.

"Creo que se puede ver ya lo que nos aporta", destacó Kane, autor del otro gol del Bayern en la victoria 2-1 en Stuttgart ante el equipo local.

Luis Díaz levanta el trofeo de la Supercopa de Alemania, tras ganarla con Bayern Múnich Getty Images

Publicidad

El Bayern Múnich conquistó así por undécima ocasión -un récord- la Supercopa de su país, el torneo que tradicionalmente abre la temporada en Alemania y que llevaba este año por primera vez el nombre de Franz Beckenbauer, la leyenda fallecida en enero de 2024 a los 78 años.

En un Neckar Stadion de Stuttgart lleno (60.000 espectadores) pero sorprendentemente tranquilo, y por momentos silencioso, el Bayern confirmó las buenas sensaciones que había transmitido ya hace diez días con su goleada 4-0 sobre el Tottenham en un partido amistoso.

Para paliar la ausencia por lesión de Jamal Musiala, el entrenador Vincent Kompany situó al francés Michael Olise en el centro de la animación ofensiva, con Serge Gnabry a la derecha y Luis Díaz a la izquierda.