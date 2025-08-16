Mateo Cassierra dulce con el gol en el empate 2-2 del Zenit con el Spartak de Moscú

Este sábado, el Zenit, equipo en el que militan Wilmar Barrios y Mateo Cassierra, visitó al Spartak Moscú en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Liga Premier de Rusia.

A los 14 minutos, Mateo Cassierra abrió el marcador tras aprovechar un rebote luego de fallar un penalti. El delantero con pasado en Deportivo Cali definió con una especie de volea para adelantar a su equipo, que finalmente empató 2-2 frente al Spartak.

Con este gol, Cassierra llegó a cinco anotaciones en todas las competiciones de la presente temporada con el Zenit de San Petersburgo.



Así fue el gol de Mateo Cassierra con el Zenit