Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Mateo Cassierra dulce con el gol en el empate 2-2 del Zenit con el Spartak de Moscú

Mateo Cassierra dulce con el gol en el empate 2-2 del Zenit con el Spartak de Moscú

El delantero colombiano, de 28 años, dijo presente en el campeonato ruso pese a que su equipo no pudo llevarse la victoria en condición de visitante. ¡Vea aquí el gol!