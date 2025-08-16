Richard Ríos y Benfica se estrenaron en Liga de Portugal con victoria 0-1 sobre Estrela Amadora

El Benfica se estrenó este sábado 16 de agosto en la Liga de Portugal con una victoria a domicilio, gracias a un penalti firmado por el griego Vangelis Pavlidis contra el Estrela Amadora. En las populares 'águilas' fue titular el volante colombiano, Richard Ríos.

En la segunda jornada de la competición lusa, las 'águilas' arrancaron con buen pie después de no jugar la semana pasada por su compromiso europeo contra el Niza en el marco de la fase previa de la Champions League 2025/2026.

El renovado Benfica salió al campo del Estádio José Gomes tras batir récord de fichajes con el internacional colombiano Richard Ríos, procedente del Palmeiras brasileño, que no logró anotar y recibió una amarilla en el minuto 84.

Richard Ríos con Benfica en juego contra Estrela da Amadora por Liga de Portugal. AFP

A pesar de dominar la mayor parte del encuentro con el Estrela Amadora pisándole los talones en las estadísticas, el Benfica no pudo culminar en gol las diversas oportunidades que tuvo frente a la portería.

Publicidad

En el minuto 58, el árbitro de la contienda señaló penalti por una falta del búlgaro Atanas Chernev sobre el serbio Branislav Ivanovic, que lanzó Pavlidis sin fallar. Logrando así desequilibrar el marcador a favor de las 'águilas'.

Más partidos de la Liga de Portugal para este domingo

Publicidad

La Liga continuará este domingo 17 de agosto cuando el campeón Sporting de Portugal, que tiene en sus filas a otro colombiano: Luis Javier Suárez, y el Sporting de Braga se enfrenten al Arouca y al Alverca, respectivamente.

Los 'leones' comenzaron bien la Liga lusitana, con un triunfo por 0-2 frente al Casa Pia, en el que destacó el exbarcelonista Trincão, con un gol y una asistencia.

La segunda jornada de la Liga de Portugal concluirá con el desplazamiento del Porto al Gil Vicente.



¿Cuándo vuelve a jugar Benfica?

Será este miércoles 20 de agosto cuando midan fuerzas contra el Fenerbahçe de Jhon Durán, en compromiso válido por la ida de los 'play-offs' de la Champions League. Este juego se efectuará en la casa del conjunto turco en horario de las 2:00 de la tarde, de Colombia.