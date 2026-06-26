VIDEO | Conmovedor momento cuando mujer dio a luz en medio de escombros en Venezuela

En medio de la tragedia y el paisaje desolador que se vive en varias zonas de Venezuela luego de dos terremotos ocurridos el pasado miércoles, se ha difundido una escena llena de esperanza. Una mujer, rodeada de los escombros que dejó la catástrofe, dio a luz sin ayuda de médicos especializados ni equipos, solo con ayuda de su comunidad, que la ayudó a que su bebé naciera sana y salva.

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El video ha conmovido al mundo en medio de un crítico panorama. Según el último reporte de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, los terremotos ya dejan 589 fallecidos y más de 2.980 heridos. Además, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hay alrededor de 50.000 personas desaparecidas.

"Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio", señaló Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). De igual forma, indicó que contabilizan 172 personas atrapadas en edificaciones y 3.007 damnificados.



Los rescatistas, mientras tanto, están en una carrera contrarreloj para rescatar a la mayor cantidad de personas posibles. Familiares, vecinos y voluntarios se mueven como pueden entre la destrucción, pero necesitan maquinaria especializada para poder cortar varillas de acero o remover bloques. "¡Necesitamos máquinas... personas!", se escucha decir a un grupo de vecinos frente a un edificio colapsado en esa región, según registró AFP.



Las tareas de rescate avanzan lentamente, y hay cuerpos aún visibles bajo los escombros. En Caracas, en la madrugada del viernes, operarios alumbrados por un foco golpeaban con mazos los escombros de un edificio derrumbado. "Silencio absoluto", gritó de repente uno de ellos para poder escuchar a posibles personas atrapadas. "Una linterna, una linterna", dijo otro.

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🔴 #URGENTE | Mujer da a luz en medio de los escombros por el terremoto de Venezuela. pic.twitter.com/kB95TvXTJn — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 26, 2026

La ayuda internacional que ha llegado a Venezuela

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Casi 48 horas tras los sismos, equipos internacionales de búsqueda y rescate de al menos 17 países comienzan a movilizarse para ayudar. Rescatistas de El Salvador, México, Colombia y Ecuador ya están en el país. Medios venezolanos también informaron de la llegada de equipos e insumos procedentes de Chile y Suiza.

La ONU y otras agencias humanitarias insistieron el viernes en que la comunidad internacional "no debe permitir que esta emergencia se convierta en una tragedia humana aún mayor" en Venezuela. El Comité Permanente Interinstitucional —un foro integrado por los responsables de organizaciones humanitarias de las Naciones Unidas y ajenas a la ONU— pidió un "acceso humanitario rápido y sin obstáculos" a las personas afectadas.

La Organización Mundial de la Salud señaló que entre las necesidades inmediatas se encuentra la gestión de víctimas en masa y la atención traumatológica, especialmente en zonas con edificios derrumbados. "La prioridad absoluta es rescatar al mayor número posible de personas, al tiempo que se presta urgentemente asistencia sanitaria vital a los heridos", afirmó Ciro Ugarte, director de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la oficina regional para las Américas de la agencia sanitaria de la ONU. "Las primeras 72 horas son cruciales para salvar vidas", señaló desde Washington.

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*Con información de AFP