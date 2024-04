Envían a la cárcel a hombre señalado de golpear brutalmente a niño de 3 años en Itagüí

El rostro del menor de 3 años,golpeado brutalmente en Itagüí, Antioquia, al parecer por su padrastro, queda en la mente de un país que repudia la violencia con la que fue agredido. Según la versión inicial del señalado agresor, el responsable de la golpiza fue elhermanito de la víctima, de 6 años.



“Suegra, es que vea, el niño lo cogió de las orejas, le dio contra la pared y yo le dije ‘no, no, no, váyase con el niño para la clínica porque está muy inflamado’. El niño me manifiesta que fue este tipo, porque el bebé se orinó en la cama y él se llenó de rabia”, relata la abuela del niño maltratado.

La versión inicial también fue desmentida por los especialistas que lo atendieron. “Dijeron que esos no eran golpes de un niño de 6 años, porque él metió al hermanito de 6 años. Que esos hematomas eran golpes de una persona con fuerza”, complementó la abuela de los menores.

La abuela de los niños manifestó también que, aunque el hombre nunca se mostró como una persona violenta físicamente, su grosería la llevó a alejarse de sus nietos.

“En la forma de hablar uno a veces se da cuenta de que esa persona puede ser agresiva, pero bueno, como ella no entendía razones, esa era su vida personal y ella quiso seguir con él, entonces yo me separé con ella”, contó la abuela de los niños sobre su relación con su hija y su yerno.

Tras la indignación que levantaron las fotos del menor golpeado, el señalado agresor se entregó ante las autoridades, exigiendo protección.

“Esa misma persona nos solicita una medida de protección, teniendo en cuenta que nos manifestó que su vida corría peligro”, contó el general Óscar Lamprea, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Hace pocas horas finalizó la audiencia de legalización de captura y la Fiscalía notificó que el menor tendrá una incapacidad de 25 días y continuará bajo hospitalización, mientras que el señalado responsable de la golpiza, que presenta antecedentes por porte de estupefacientes, tendrá que responder por violencia intrafamiliar agravada en un centro de reclusión.