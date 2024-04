Emilio Tapia: ¿por qué no hay cámaras de vigilancia en la cárcel donde está recluido?

El INPEC explicó los motivos por los que no hay cámaras de vigilancia en la cárcel donde se encuentra recluido Emilio Tapia, señalado de ser el zar de la contratación. La Procuraduría hizo la denuncia sobre quejas de supuestas salidas ilegales del detenido de ese centro penitenciario.



El INPEC reconoció que son 16 las cámaras que no funcionan en la cárcel El Bosque, en Barranquilla, lugar de detención de Emilio Tapia. Según esa entidad, la situación ha sido recurrente no solo en esa cárcel, también en otros penales.

Según el INPEC, esta situación ya se ha puesto en conocimiento de la Uspec, pero todavía no se ha determinado el arreglo de estas cámaras, una situación que impide la labor investigativa de la Procuraduría para determinar si Emilio Tapia está saliendo de manera irregular del penal.

"Hay 16 cámaras instaladas, pero, por fallas en el panel del control, esas 16 no están funcionando. Es un tema gravísimo que no solamente se presenta ahí, sino en varios establecimientos del país. Es lo que estamos articulando con la Uspec. Como no se puede trasladar, tenemos unidades de tratamiento especial, son celdas con más condiciones de seguridad, parecidas a las de dominó con un aislamiento importante y también hay sanciones que impactan la redención de la pena de la persona privada de la libertad. Lo que hace es que aumenta el tiempo que va a estar en la cárcel”, manifestó el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC.