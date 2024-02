Este colombiano es el encargado de musicalizar varias películas de Disney: orgullo nacional

Sebastián Zuleta es un talentoso compositor y editor musical para cine y televisión que está dejando en alto la bandera de Colombia en el exterior. Actualmente está radicado en Los Ángeles, California, donde tiene su sede y deja su huella en importantes producciones de Hollywood.

Hace más de cinco años, el talento de Sebastián Zuleta lo llevó a comenzar una historia laboral con Walt Disney Animation Studios. Sus primeros aportes se vieron reflejados en la exitosa película de Wifi Ralph como editor musical de la cinta.

Según el colombiano, "Walt Disney tuvo una visión que lleva más de 100 años y, más que la visión, es crear sueños y desde niños yo crecí con La Sirenita, La bella y la bestia, El rey león y me las vi tantas veces, me encantaba la música, me divertía bastante".

Zuleta destacó en diálogo con Show Caracol que, "sin saberlo, se me apareció esa 'llamita' y ese niño tenía eso por dentro y me ha impulsado a estar donde estoy".

Su buen trabajo como editor musical y sus raíces colombianas lo llevaron de nuevo a los estudios de Disney para encargarse de la melodía de Encanto, la película animada de la compañía que está inspirada en la cultura colombiana. "Pude componer una de las canciones compuestas de Lil Manuel Miranda, cantada por Carlos Vives y de todo el talento colombiano", aseguró.

Su más reciente trabajo es en la película Wish: el poder de los deseos, pero desde hace dos años ya trabajaba de la mano de Dave Metzger, compositor que también trabajó en Frozen y Tarzan.

Sobre este trabajo reveló que "estoy en la mezcla final, cuando ya llegan los efectos, el diálogo, las imágenes y yo me encargo que todo suene sincronizado, que suene donde tiene que estar".

Fue gracias a Disney que Sebastián Zuleta empezó a soñar con la música, por eso después de la jornada en su colegio en Medellín se iba a clases musicales para aprender a tocar varios instrumentos.

"Me apasiona, las ondas acústicas que viajan por el aire y nos llegan sonidos que hacen sentir y me siento afortunado porque trabajo en algo que puede crear música o fui parte de producciones donde hay música que ayudan a contar historias y hacen sentir a la gente".

Su camino lo llevó a los Estados Unidos, donde se graduó como editor musical y tras 16 años en su hoja de vida hay varios títulos de cintas y documentales que han recibido diversos premios.

"La música para mí es magia y es el alma de la vida. Yo digo: '¿como seria la vida sin música?'. Diría que seria muy triste", concluyó.