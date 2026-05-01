A Blooming le salió caro el impacto con una yuca a árbitro colombiano en Copa Sudamericana

En las últimas horas se viene hablando de una sanción que le impusieron al Club Blooming, de Bolivia, después de que se ´presentará un hecho en el que un aficionado lanzó una yuca a uno de los jueces de línea, del equipo arbitral que lideró Andrés Rojas.

Y es que la Conmebol emitió una circular en la que se decidió que por el hecho, el equipo boliviano tendrá que pagar una multa de 15 mil dólares. Según se supo, además, ante la impugnación de Blooming, que se enfrentó al River Plate argentino, fue denegada.

El afectado por el 'yucazo' fue el juez de línea Miguel Roldán, quien según informaciones de la prensa boliviana no terminó afectado por el hecho.

"De acuerdo con el informe de la terna arbitral encabezada por el colombiano Andrés Rojas, durante el desarrollo del compromiso un objeto cayó desde las tribunas hacia el terreno de juego e impactó en la pierna del árbitro asistente Miguel Roldán", se leyó en una nota del diario 'La Razón'.



Además de eso, se agregó que "el fallo también establece que la multa no la pagará directamente el club, ya que el organismo descontará automáticamente el monto de los ingresos que Blooming reciba por derechos de televisión o patrocinio derivados de su participación en competiciones".

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La resolución también advierte al equipo del altiplano que de presentarse episodios similares en próximos compromisos, las sanciones podrían ser mayores.

Hay que indicar que sobre este particular el equipo arbitral colombiano, que lideró Rojas, no se ha manifestado -no pueden emitir declaraciones a los medios- y la referencia se ha hecho por intermedio de analistas arbitrales que le han dado desarrollo al tema.

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Dicho duelo se realizó el pasado 8 de abril en el marco del campeonato que organiza la Conmebol.