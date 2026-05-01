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Gol Caracol  / A Blooming le salió caro el impacto con una yuca a árbitro colombiano en Copa Sudamericana

A Blooming le salió caro el impacto con una yuca a árbitro colombiano en Copa Sudamericana

En el partido de los bolivianos contra River Plate se presentó un hecho curioso que fue reportado por parte del árbitro Andrés Rojas y que la Conmebol castigó de inmediato.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de may, 2026
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Andrés Rojas, árbitro colombiano, estuvo en River Plate vs. Blooming, por Copa Sudamericana 2026
Andrés Rojas, árbitro colombiano, estuvo en River Plate vs. Blooming, por Copa Sudamericana 2026
AFP

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