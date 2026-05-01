Paraguay y su plan para llegar en forma al Mundial 2026; "será siete días antes del debut"

La selección de Paraguay recibirá el 5 de junio en Asunción a la de Nicaragua para su último partido de preparación para el Mundial 2026, al que regresa tras 16 años de ausencia.

"¡Jugamos en casa, antes de la máxima cita! La #Albirroja enfrentará a Nicaragua en lo que será el último desafío previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026", anunció este jueves la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El partido se jugará en el estadio asunceno Defensores del Chaco, a solo seis días del comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el 11 de junio.

Se trata del séptimo partido de preparación de la Albirroja con miras al Mundial 2026, y el primero que jugará en la capital paraguaya.



En marzo pasado, la Albirroja venció por 0-1 a Grecia y cayó ante Marruecos por 2-1.

Gustavo Alfaro, entrenador argentino, clasificó con la Selección Paraguay al Mundial 2026 AFP

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En la gira asiática de octubre, el equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro empató con Japón 2-2 y perdió con Corea del Sur por 0-2. En noviembre superó a México por 1-2 y cayó ante Estados Unidos por 2-1.

La Albirroja debutará en la vigésima tercera edición del Mundial el 12 de junio contra Estados Unidos. Siete días después se verá las caras con Turquía, ganadora de la repesca europea, y cerrará la fase de grupos contra Australia el día 25.

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El equipo logró clasificar en septiembre pasado de forma directa y en la sexta posición de las eliminatorias suramericanas, con 28 puntos, 10 menos que el líder de la clasificación, Argentina, último campeón mundial.