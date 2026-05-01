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Gol Caracol  / Paraguay y su plan para llegar en forma al Mundial 2026; "será siete días antes del debut"

Paraguay y su plan para llegar en forma al Mundial 2026; "será siete días antes del debut"

De la mano del técnico, Gustavo Alfaro, con quien firmó una excelente Eliminatoria Sudamericana, la 'albirroja' no deja nada a la deriva de cara al Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 1 de may, 2026
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Miguel Almirón, figura de la Selección Paraguay, estará en el Mundial 2026
Miguel Almirón, figura de la Selección Paraguay, estará en el Mundial 2026
AFP

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