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Gol Caracol  / Luis Javier Suárez y Richard Ríos, a todo o nada en Liga de Portugal; fin de semana clave

Luis Javier Suárez y Richard Ríos, a todo o nada en Liga de Portugal; fin de semana clave

El final de temporada está cerca y, por eso, los colombianos, Luis Javier Suárez y Richard Ríos, se aferran a la más mínima esperanza para alcanzar sus objetivos.

Por: EFE
Actualizado: 1 de may, 2026
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Richard Ríos, mediocampista de Benfica, y Luis Javier Suárez, delantero de Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal
Richard Ríos, mediocampista de Benfica, y Luis Javier Suárez, delantero de Sporting Lisboa, en la Liga de Portugal
Getty Images

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