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Gol Caracol  / Gustavo Alfaro y Paraguay recuperaron a figura para el Mundial 2026; "superó su lesión"

Gustavo Alfaro y Paraguay recuperaron a figura para el Mundial 2026; "superó su lesión"

A pesar de que había salido llorando de la cancha, con mucho dolor en su rodilla,el club confirmó que llegará para el Mundial 2026 y en la 'albirroja' lo celebran.

Por: EFE
Actualizado: 1 de may, 2026
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Gustavo Alfaro, entrenador argentino, clasificó con la Selección Paraguay al Mundial 2026
Gustavo Alfaro, entrenador argentino, clasificó con la Selección Paraguay al Mundial 2026
AFP

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