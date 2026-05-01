Clasificación general del Tour de Turquía, tras la etapa 6: Iván Ramiro Sosa perdió el liderato

El italiano Christian Bagatin (MBH Bank CSB Telecom Fort) se ha impuesto en solitario en la sexta etapa del Tour de Turquía, disputada entre Antalya y Feslikan, de 127.9 km, en la que no pudo retener el maillot de líder el colombiano Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) en favor del australiano Sebastian Berwick (Caja Rural).

Bagatin (Cittiglio, 23 años) logró su primera victoria profesional merced a un ataque lejano en el ascenso a Feslikan que no pudo ser contestado por sus rivales. El ciclista transalpino, nacido en la localidad natal del mítico Alfredo Binda, "El Insuperable", triple campeón mundial, entró en meta con un tiempo de 3h.22.15, a una media de 37,8 km/hora.

Le siguió en la cima cercana a Antalya, el australiano del Caja Rural Seguros RGA, Sebastian Berwick, a 1 minuto, quien cruzó junto al francés Jordan Jegat (TotalEnergies) y el líder colombiano Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma). Dentro del top 10 entraron Jon Agirre y Mikel Bizkarra.

En la general se puso al frente Berwick con 5 segundos de ventaja sobre Iván Ramiro Sosa y 59 respecto al belga Kamiel Bonneu, segundo y tercero respectivamente.



El protagonismo de la jornada lo asumieron 14 corredores que formaron la fuga, entre ellos el Xabier Isasa (Euskaltel) y Javier Ibáñez (Caja Rural). El nutrido grupo rodó en perfecto entendimiento por el sector llano de la etapa, la mayor parte del mismo, ya que la clave se encontraba en los últimos 21,4 km al 8,3 por ciento donde estaba instalada la meta.

Iván Ramiro Sosa, ganador de la etapa 3 del Tour de Turquía 2026. Kern Pharma.

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El primero en romper la disciplina de grupo fue el español Isasa, un movimiento arriesgado con la meta aún lejana. Reaccionó el turco Feritcan Samli para reducir las ilusiones del vasco, y más tarde la apuesta consistente del italiano Christian Bagatin (MBH Bank CSB), quien abrió una brecha de 1.51 minutos a 12 km de la cima.

Bagatin se inspiró en el coraje de Binda para ofrecer una gran exhibición en el ascenso, capaz de ir aumentando la renta respecto a un grupo de perseguidores que tardó en reaccionar. Entre ellos tomó la iniciativa, el australiano Berwick, con determinación, en busca de un liderato que tuvo que soltar Iván Ramiro Sosa después de 3 días al frente de la general.

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Un forma brillante para Bagatin de estrenarse en el palmarés profesional, en la etapa reina de la Vuelta a Turquía.

Este sábado se disputa la séptima etapa con salida y llegada en Antalya, con un recorrido de 152.8 km, jornada propicia para un desenlace al esprint y solo una dificultad orográfica a 40 km de meta.

Iván Ramiro Sosa, líder el Tour de Turquía 2026. Kern Pharma.

Clasificación general del Tour de Turquía 2026, tras la etapa 6

1. Sebastian Berwick (Caja Rural - Seguros RGA) - 21h 03' 03''

2. Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) - a 5''

3. Kamiel Bonneu (Solution Tech NIPPO Rali) - a 59''

4. Jordan Jegat (TotalEnergies) - a 1' 05''

5. Nicolas Breuillard (TotalEnergies) - a 1' 14''

6. Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) - a 1' 20''

7. Mikel Bizkarra (Euskaltel - Euskadi) - a 1' 47''

8. Henok Mulubrhan (XDS Astana Team) - a 1' 53''

9. Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) - a 2' 17''

10. José Félix Parra (Caja Rural - Seguros RGA) - a 2' 37''