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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de Turquía, tras la etapa 6: Iván Ramiro Sosa perdió el liderato

Clasificación general del Tour de Turquía, tras la etapa 6: Iván Ramiro Sosa perdió el liderato

Entre Antalya y Feslikan, se recorrieron 127,9 kilómetros, donde un final en alto le jugó una mala pasada al colombiano, Iván Sosa, en el Tour de Turquía 2026.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 1 de may, 2026
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Iván Ramiro Sosa, ciclista colombiano del Equipo Kern Pharma, protagonista en el Tour de Turquía 2026
Iván Ramiro Sosa, ciclista colombiano del Equipo Kern Pharma, protagonista en el Tour de Turquía 2026
Getty Images

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