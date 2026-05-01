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Gol Caracol  / Fue compañero de Falcao García, enfrentó a Colombia en Rusia 2018 y anunció su retiro

Fue compañero de Falcao García, enfrentó a Colombia en Rusia 2018 y anunció su retiro

Después de haber hecho historia en Manchester United, donde compartió con Falcao García, colgó sus guayos, a los 40 años edad, y lo confirmó con un emotivo mensaje.

Por: EFE
Actualizado: 1 de may, 2026
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Falcao García compartió con Ashley Young, quien anunció su retiro, en Manchester United
Falcao García compartió con Ashley Young, quien anunció su retiro, en Manchester United
Getty Images

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