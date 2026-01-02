A capitán de Athletic Bilbao le dieron la espalda, por polémicas declaraciones; DT le echó 'vainazo'

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, cree que el capitán Iñaki Williams "no estuvo muy acertado" cuando el pasado martes dijo que disputar la Supercopa de España en Arabia Saudí "es una mierda".

"Independientemente de que nos guste más o menos el formato no sé si estuvo muy acertado. Tenemos que ser cuidadosos un poco con las expresiones que utilizamos", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa al partido de mañana sábado en Pamplona frente a Osasuna.

Valverde entiende que después de haber sido padre por primera vez ayer jueves, según desveló el propio técnico, "tener que marchar lejos siempre le puede trastocar un poco más".

😳 Ernesto Valverde, míster del Athletic Club, 'corrige' a Iñaki Williams tras sus palabras sobre la Supercopa.



🗣️ "No se si estuvo acertado. Para nosotros, ir a Arabia supone prestigio. Tenemos que ser respetuosos".



📹 @evelascojr https://t.co/4DuprIah65 pic.twitter.com/yeSL0UQciK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 2, 2026

"Al margen de que a todos nos gustaría contar con nuestros aficionados, hay que ser un poco respetuosos con todo. Además, para nosotros ir a Arabia supone prestigio, no nos vamos a engañar. Vamos a jugar una Supercopa y tenemos la posibilidad de ganar un título. Eso es la realidad y, al mismo tiempo, nuestro club está cobrando por ir allí", zanjó sobre este asunto.



¿Qué dijo Iñaki Williams sobre la Suercopa de España?

Iñaki Williams, capitán del Athletic Club, comentó acerca de la Supercopa de España en la que va a participar el equipo rojiblanco la próxima semana que en su opinión "jugar en Arabia es una mierda".



"Ya lo he dicho muchas veces y no me muerdo la lengua en estos temas. Para mí jugar en Arabia es una mierda, hablando mal. Llevar una competición nacional a otro país no es fácil para los aficionados. Nosotros allí, por masa social, parece que jugamos fuera de casa y si fuese aquí sabemos todos los 'athleticzales' que nos acompañarían", dijo el mayor de los Williams.

Publicidad

Iñaki, que espera el nacimiento de su primer hijo "en los próximos días", añadió que en su caso personal "tener que marcharte dejando aquí a mi mujer y a mi hijo es una faena". "Pero bueno, son gajes del oficio. Yo estoy a disposición del club e intentaré pues hacerlo lo mejor posible en la Supercopa",