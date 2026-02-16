Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Galatasaray vs. Juventus, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de 'playoffs' de la Champions League

Galatasaray vs. Juventus, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de 'playoffs' de la Champions League

Este martes 17 de febrero, Galatasaray, de Dávinson Sánchez, recibe a la Juventus, de Juan David Cabal, en la UEFA Champions League. ¡No se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de feb, 2026
Dávinson Sánchez y Juan David Cabal.
