Galatasaray vs. Juventus, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de 'playoffs' de la Champions League

El Galatasaray recibirá a la Juventus de la Serie A italiana en el partido de ida de la ronda de play-off de la UEFA Champions League. El partido se jugará en el Complejo Deportivo Ali Sami Yen el martes 17 de febrero a las 12:45 p.m. (hora Colombia).

El partido será arbitrado por Danny Makkelie, de la Federación Holandesa de Fútbol. Contará con la asistencia de Hesel Steegstra y Jan de Vries.

Tras finalizar en el puesto 20 de la clasificación, los Leones se consolidaron como uno de los equipos más destacados de la Champions League, gracias a victorias de alto impacto frente al Ajax y al Liverpool. Luego de una desafortunada derrota contra el Frankfurt, el conjunto logró sumar los puntos necesarios para avanzar a la ronda de play-offs, manteniéndose competitivo en el torneo continental.

En el apartado individual, Kylian Mbappé, del Real Madrid, lidera la tabla de goleadores con 13 anotaciones. Por su parte, Victor Osimhen se ubica en la cuarta posición entre los máximos artilleros, con seis tantos en la competición.



El Galatasaray, que realizó movimientos importantes durante el mercado de mitad de temporada, reforzó su plantilla para la Liga de Campeones con las incorporaciones de Yaser Asprilla, Noa Lang y Sacha Boey, buscando potenciar su rendimiento en el certamen europeo.

En Italia, la Juventus ocupa actualmente el quinto puesto de la Serie A con 46 puntos, a 15 unidades del líder, el Inter. El equipo turinés, dirigido por Luciano Spalletti, finalizó en la posición 13 de la Champions League con 13 puntos. En su recorrido europeo consiguió victorias frente al Bodo/Glimt, Pafos FC y Benfica, además de empates contra Borussia Dortmund, Villarreal, Sporting y Mónaco. Su única derrota se produjo como visitante ante el Real Madrid.

En el plano ofensivo, Dusan Vlahovic es el máximo goleador de la Juventus en la Champions League, con tres tantos en cuatro partidos. A nivel global, Kenan Yıldız lidera la tabla de anotadores del club en todas las competiciones, con ocho goles en 24 encuentros.

Hora y dónde ver Galatasaray vs. Juventus, por la Champions League

Fecha: martes 17 de febrero.

Hora: 12:45 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Rams Park, en Estambul.

Transmisión: Disney Plus - ESPN.