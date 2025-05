A Cristiano Ronaldo le dieron impresionante dato y puso fecha para su retiro; un 'noticionón'

Poco a poco se va agotando la Liga de Arabia y se acerca el final de una nueva temporada para Cristiano Ronaldo, quien con 40 años se mantiene vigente y con ganas de continuar escribiendo su historia. Jugando en Al Nassr ya lleva 33 goles, en 39 partidos y aunque hasta este miércoles regresó, con rumores de una posible salida a otro equipo, es comprobada su vigencia, olfato goleador y competitividad a toda prueba.

Pues bien, en las últimas horas se presentaron unas particulares declaraciones del astro portugués, luego de haber conocido los resultados de un estudio de punta en el que concluyeron que su edad fisiólogica es de 28.9 años.

Esto se reveló por parte de la plataforma 'Whoop', de la cual CR7 es uno de los modelos en sus anuncios publicitarios, y se evidenció que los cuidados que suele tener con su físico Cristiano Ronaldo, con dieta estricta y especializada y su preparación atlética están cumpliendo con su cometido de extender hasta lo que más pueda su exitosa carrera deportiva.

¿A qué edad se va a retirar Cristiano Ronaldo del fútbol?

"No puedo creer que sea tan buena", respondió Cristiano en un video que se publicó en redes sociales. Además de eso complementó y acotó que "28,9, eso significa que voy a jugar fútbol diez años más. Cuando eres joven piensas que vas a vivir para siempre, que siempre tendrás fuerza, que eres inquebrantable. A los 25 no es lo mismo que a los treinta, sobre todo en el fútbol. Todavía me siento bien, doy prioridad a la recuperación y al sueño mucho más que antes".

Cabe indicar que en el último tiempo el número '7' de la Selección de Portugal viene marcando goles con la meta puesta en llegar a las 1.000 anotaciones, para quedar a la altura de las leyendas del fútbol internacional.

Mundo Deportivo destacó otro dato que aterró ya hace años. "No es la primera vez que sus datos físicos impresionan. Cuando fichó por la Juventus en 2018, con 33 años, los exámenes médicos realizados por el club italiano determinaron que tenía una edad fisiológica de… 23 años", se consignó en una nota.