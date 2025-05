"Dembélé merece el Balón de Oro"; finalista de Champions le 'baja la caña' a Lamine Yamal

El centrocampista portugués del París Saint-Germain Vitinha aseguró que su compañero Ousmane Dembélé "merece el Balón de Oro" y se mostró confiado en que una victoria en la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán ayude a que lo consiga.

"Si me preguntas quién lo merece, creo que es él quien más lo ha merecido. Pero la temporada no ha terminado, quedan partidos y espero que nos pueda ayudar a ganar la Liga de Campeones", señaló el jugador a varios medios.

El portugués indicó que "la clave" de la buena temporada del PSG "es el equipo": "Puede parecer un cliché pero es el que nos ha traído hasta la final. Es verdad que el gran líder es (el entrenador) Luis Enrique (Martínez) y que el mejor jugador es Dembélé".

El centrocampista se felicitó de que hayan conseguido el objetivo que se habían marcado de mejorar con respecto al año pasado: "Dijimos que queríamos ser más colectivos y lo hemos conseguido".

Ousmane Dembele tras marcar gol en partido del PSG y el FC Barcelona por la Champions League. Getty Images

Recordó el bache de resultados que tuvieron a finales del año pasado, pero que no les hizo perder la fe: "Se nos pusieron las cosas feas, no por jugar mal, pero el balón no entraba. Cuando empezó a entrar ganamos en confianza, en nuestras certezas, nuestra manera de jugar y a tener otro nivel".

Vitinha no quiso decir que su equipo sea favorito contra el Inter: "En las finales no hay favoritos. Somos dos grandes equipos que van a hacer todo por ganar. Vamos a garantizar a nuestros aficionados que lo daremos todo".

El PSG y el Inter de Milán pelearán por el título de la Liga de Campeones en la final que se disputará el 31 de mayo en Múnich (Alemania).

¿Kylian Mbappé candidato a ganar el balón de oro?

El francés y jugador de los 'merengues', encadena cinco partidos consecutivos marcando para el Real Madrid, ocho tantos que le permiten acariciar su primer galardón de máximo goleador de LaLiga EA Sports (Primera División española) y, a su vez, la 'Bota de Oro', tras dejar atrás otro registro histórico de Alfredo di Stéfano en el club blanco.

El tanto que inició el camino al triunfo del Real Madrid en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, en el penúltimo capítulo liguero, es el 28 en 32 jornadas disputadas por Mbappé en su primera Liga española.

Le sirvió a Kylian para superar una marca de Di Stéfano de 1954, los 27 tantos en 28 partidos de su primera Liga con el Real Madrid. Sin ya nada en juego para el equipo de Carlo Ancelotti, tras ceder en el pulso por el título con el Barcelona, la motivación no se rebaja en Mbappé que sigue mostrando su cara más goleadora.