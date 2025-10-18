A Cristiano Ronaldo lo opacó portugués en Al Nassr; se llevó los reflectores en triunfo 5-1

João Félix, delantero portugués del Al-Nassr, fue el más destacado de su equipo en la victoria por 5-1 ante Al-Fateh, en la quinta jornada de la Liga de Arabia Saudí, este sábado, día en el que llegó el gol número 949 en la carrera de su compatriota Cristiano Ronaldo.

Con esta victoria, el Al-Nassr sigue como el líder de la liga saudí con pleno de 15 puntos, cuatro más que el Al-Hilal, segundo con 11.

Un gol de João Félix a pase de Sadio Mané en el minuto 13 dio ventaja a los locales, que se marcharon por delante al descanso.

Tras la reanudación, el argelino Sofiane Bendebka conseguía la igualada en el minuto 54 y ponía el 1-1 en el marcador. Cinco minutos después, el Al-Nassr dispuso de un penalti que, como casi siempre, fue ejecutado por Cristiano Ronaldo.



Sin embargo, Amin Al Bukhari, portero del Al Fateh, realizó una espectacular estirada para privar en ese momento al portugués de un gol más en su cuenta y de la victoria momentánea de su equipo.

Poco tardó en resarcirse Cristiano, que solo un minuto después realizó una gran jugada individual que terminó con un potente y preciso derechazo desde el pico del área para colocar el 2-1.

Un gol de bella factura que eleva a 949 su cuenta particular y que reduce a 51 la distancia que le separa de los 1.000.

Nuevamente por delante, el Al-Nassr desataría diez minutos extraordinarios, marcando tres goles, con dos de João Félix (68') (79') para certificar su 'hat-trick' y con el francés Kingsley Coman redondeando la fiesta (75').