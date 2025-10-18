Síguenos en::
A Cristiano Ronaldo lo opacó portugués en Al Nassr; se llevó los reflectores en triunfo 5-1

A Cristiano Ronaldo lo opacó portugués en Al Nassr; se llevó los reflectores en triunfo 5-1

Al 'bicho' le quitaron el protagonismo, este sábado por Liga, cuando el cuadro de Riad venció con un contundente 5-1 sobre Al Fateh; esto, en el duelo correspondiente a la fecha 5.

Por: EFE
Actualizado: 18 de oct, 2025
Editado por: Gol Caracol
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo se lamenta con Al Nassr
AFP

