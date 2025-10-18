Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025 luego de Pasto 2- Nacional 2

La jornada 16 del fútbol profesional colombiano en este segundo semestre de 2025 sigue su marcha y de esa manera, en el estadio Libertad Deportivo Pasto y Atlético Nacional empataron a dos goles, en un cierre polémico por un penalti decretado a favor de los verdes que significó el resultado definitivo.

Los goles de los nariñenses fueron convertidos por Jeferson Rivas y David Camacho, mientras que las anotaciones de la visita las anotaron Dairon Asprilla y Jorman Campuzano, quien hizo efectiva la pena máxima decretada por Wilmar Montaño.

Tabla de posiciones

1. Bucaramanga 30 puntos

2. Medellín 30 puntos

3. Junior 28 puntos

4. Fortaleza 28 puntos

5. Nacional 28 puntos

6. Tolima 23 puntos

7. Llaneros 22 puntos

8. Santa Fe 21 puntos

9. Cali 20 puntos

10. Alianza 20 puntos

11. Once Caldas 19 puntos

12. Pereira 18 puntos

13. Águilas Doradas 18 puntos

14. Unión Magdalena 18 puntos

15. América de Cali 17 puntos

16. Millonarios 17 puntos

17. Envigado 16 puntos

18. Boyacá Chicó 13 puntos

19. Pasto 13 puntos

20. La Equidad 11 puntos

Resultados fecha 16

Unión Magdalena 3- Envigado 1

Medellín 3- Fortaleza 1

Boyacá Chicó 0- Santa Fe 0

Deportivo Pasto 2- Nacional



Partidos de este sábado 18 de octubre de 2025

Águilas Doradas vs. Alianza

Junior de Barranquilla vs. Junior

Deportivo Cali vs. América

Domingo 19 de octubre

Llaneros vs. Once Caldas

Lunes 20 de octubre

La Equidad vs. Tolima

Martes 21 de octubre

Millonarios vs. Bucaramanga