Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025 luego de Pasto 2- Nacional 2

La jornada 16 del fútbol profesional colombiano en este segundo semestre de 2025 sigue su marcha y de esa manera, en el estadio Libertad Deportivo Pasto y Atlético Nacional empataron a dos goles, en un cierre polémico por un penalti decretado a favor de los verdes que significó el resultado definitivo.
Los goles de los nariñenses fueron convertidos por Jeferson Rivas y David Camacho, mientras que las anotaciones de la visita las anotaron Dairon Asprilla y Jorman Campuzano, quien hizo efectiva la pena máxima decretada por Wilmar Montaño.
Tabla de posiciones
1. Bucaramanga 30 puntos
2. Medellín 30 puntos
3. Junior 28 puntos
4. Fortaleza 28 puntos
5. Nacional 28 puntos
6. Tolima 23 puntos
7. Llaneros 22 puntos
8. Santa Fe 21 puntos
9. Cali 20 puntos
10. Alianza 20 puntos
11. Once Caldas 19 puntos
12. Pereira 18 puntos
13. Águilas Doradas 18 puntos
14. Unión Magdalena 18 puntos
15. América de Cali 17 puntos
16. Millonarios 17 puntos
17. Envigado 16 puntos
18. Boyacá Chicó 13 puntos
19. Pasto 13 puntos
20. La Equidad 11 puntos
Resultados fecha 16
Unión Magdalena 3- Envigado 1
Medellín 3- Fortaleza 1
Boyacá Chicó 0- Santa Fe 0
Deportivo Pasto 2- Nacional
Partidos de este sábado 18 de octubre de 2025
Águilas Doradas vs. Alianza
Junior de Barranquilla vs. Junior
Deportivo Cali vs. América
Domingo 19 de octubre
Llaneros vs. Once Caldas
Lunes 20 de octubre
La Equidad vs. Tolima
Martes 21 de octubre
Millonarios vs. Bucaramanga