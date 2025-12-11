Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Lucas González, DT del Tolima, le tiró el peso de la final a Junior; todo por su gorda chequera

Lucas González, DT del Tolima, le tiró el peso de la final a Junior; todo por su gorda chequera

Lucas González entregó algunos conceptos valiosos en las horas previas al primer duelo entre Junior y Tolima, que será este viernes a las 8 de la noche en el Metropolitano.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Lucas González, técnico del Deportes Tolima
Lucas González, técnico del Deportes Tolima
Foto: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad