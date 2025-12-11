Lucas González, DT del Tolima, le tiró el peso de la final a Junior; todo por su gorda chequera

Se agotan las horas y tanto Junior, como Deportes Tolima, ultiman todos los detalles de cara al primer partido de la final del fútbol profesional colombiano, que tendrá como escenario el estadio Metropolitano, que será un caldera este viernes.

En ese orden de ideas, hace pocas horas, la plantilla del vinotinto y oro emprendió viaje a la capital del Atlántico, con el fin de seguir en plena concentración para ese cara a cara con los 'tiburones'. De esa manera, el que atendió a la prensa fue Lucas González, entrenador de los visitantes, quien dejó algunos conceptos interesantes y no desaprovechó la ocasión para echarle todo el peso de la definición del título al cuadro barranquillero.

"El favorito siempre tiene que ser el que más invierte", dijo González en 'Win Sports', en clara alusión al músculo financiero con el que cuenta Junior para la confección de sus nóminas en cada campeonato.

El adiestrador bogotano, también agregó que "en deportes individuales es diferente, pero acá, en fútbol, si uno tiene más dinero, uno puede hacer mejores equipos, puede fichar mejores entrenadores que cobran más, puede fichar unos jugadores que cobran más, pero el comportamiento del equipo se construye con un proceso y ahí nosotros lo hemos hecho muy bien".



Deportes Tolima celebrando su gol a Llaneros. Deportes Tolima.

Publicidad

Sobre ese tema en particular, González ya había pronunciado algo en el cierre de la participación del Tolima en los cuadrangulares, en una posición con la que le trata de quitar peso de encima a su plantilla, que más allá de todo, cuenta con hombres de experiencia en su nómina como el arquero Volpi, el defensor Marlon Torres y los volantes Brayan Rovira y Juan Pablo Nieto, entre otros.

Algo que destacó el timonel del equipo de la ciudad de Ibagué fue el hecho de estar con todos sus futbolistas sanos. Así afirmó en la misma nota que "tenemos a todo el mundo a disposición, algo que es muy difícil uno poder llegar a los últimos dos partidos de un torneo que se juega tan seguido, con toda la plantilla disponible. Y la verdad, que ahí lo hemos hecho bien, el departamento médico lo ha hecho muy bien, hemos periodizado bien y la verdad que somos afortunados de poder contar con todos ahora mismo".