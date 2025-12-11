Junior y su nómina para la final con Tolima; ¿qué dudas tiene el técnico Alfredo Arias?

Junior de Barranquilla y Deportes Tolima se verán las caras en la final de la Liga BetPlay II-2025, un duelo inédito en la definición del título de fin de año del fútbol colombiano.

Los dirigidos por Alfredo Arias alcanzaron esta instancia tras ganar el grupo A de los cuadrangulares con once puntos, mientras que el ‘vinotinto y oro’ cumplió una sobresaliente campaña en su zona, donde sumó 14 unidades.

Junior espera por una de sus figuras para la final

Junior y Tolima jugarán en el Metropolitano el primer duelo de la final de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

El ‘tiburón’ ya pasó la página y tiene la mira puesta en la gran final del balompié ‘cafetero’, donde espera bordar la estrella número 11 en su escudo.



Para el partido de ida de la Liga BetPlay II-2025, una de las principales dudas pasa por el estado físico de Guillermo Celis, quien estuvo ausente en el último duelo frente a Medellín debido a una lesión. Se espera que el volante, de 32 años, pueda recuperarse a tiempo y ser tenido en cuenta por Arias. En caso de no estar disponible, las alternativas serían Jesús Rivas, Carlos Esparragoza, Fabián Ángel y Diego Mendoza, de acuerdo con información del periódico 'El Heraldo'.

Publicidad

Además de Celis, otra incógnita está en la elección del acompañante de Jermein Peña en la zaga central. En esa disputa aparecen Javier Báez, Lucas Monzón y Daniel Rivera, quienes buscan quedarse con ese lugar en el once inicial.

Otro interrogante para Alfredo Arias está en el lateral derecho, donde Jhomier Guerrero y Edwin Herrera compiten por un puesto. Sin embargo, el técnico uruguayo se ha inclinado la mayoría de las veces por Guerrero.

Publicidad

Bryan Castrillón se perfila en el ataque como la principal opción por la zona izquierda. No obstante, existe la posibilidad de que Arias opte por una línea de tres volantes en primera línea; en ese escenario, Jesús Rivas podría ocupar ese sector como recurso táctico, desempeñando el rol de “falso extremo”, figura que el propio entrenador ha destacado en repetidas ocasiones.



¿Cuándo se jugará la ida de la final de Liga BetPlay?

El partido de ida de la final de la Liga BetPlay II-2025 entre Junior y Tolima se disputará este viernes 12 de diciembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla. La pelota comenzará a rodar desde las 8:00 p. m. (hora colombiana).