Junior vs. Tolima; hora y dónde ver EN VIVO en TV el juego de ida de la final de Liga BetPlay

El Junior de Barranquilla buscará este viernes su mejor versión para llevarse la victoria en el partido de ida de la final del Torneo Finalización de Colombia ante el Deportes Tolima, que llega como favorito a la serie decisiva tras un semestre brillante bajo la dirección de Lucas González.

Los anfitriones sufrieron pero lograron clasificar al ganar el Grupo A de los cuadrangulares semifinales con 11 puntos, tres más que el América de Cali y Atlético Nacional, mientras que el Deportivo Independiente Medellín cerró la zona con cinco unidades.

Hora y dónde ver EN VIVO, Junior vs. Tolima

Junior y Tolima jugarán en el Metropolitano el primer duelo de la final de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Este viernes 12 de diciembre se disputará el primer sorbo de la final de la Liga BetPlay entre Junior y Tolima, que se verán las caras en el Metropolitano de Barranquilla, donde rodará la pelota desde las 8:00 p. m. (hora colombiana). El partido tendrá transmisión por televisión cerrada, mientras que el minuto a minuto lo podrá seguir a través de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol).



El Junior, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, tiene como principal duda para este partido al centrocampista Guillermo Celis, quien se perdió el último juego por una distensión isquiotibial de la pierna derecha.

De no estar disponible, el experimentado jugador puede ser reemplazado por Jesús Rivas o Carlos Esparragoza.

En cuanto al resto del equipo, Arias tendrá en cancha a los demás miembros de la plantilla, que incluye al portero uruguayo Mauro Silveira, al defensor paraguayo Javier Báez, al volante Yimmi Chará, al extremo José Enamorado y al goleador paraguayo Guillermo Paiva.

"La gente está muy emocionada, nos vamos a encontrar con un gran marco en Barranquilla, ojalá podamos conseguir la estrella, que es lo que quiere toda Barranquilla", expresó Báez el domingo tras conseguir la clasificación a la final.

Tolima, por su parte, logró la clasificación en la penúltima jornada de los cuadrangulares y ganó el Grupo B con 14 puntos, cinco más que el Atlético Bucaramanga que fue segundo con nueve. La zona la completaron Independiente Santa Fe, con siete unidades, y Fortaleza, con tres.

El equipo de González dominó de principio a fin el grupo y tuvo como principal figura al delantero Adrián Parra, que anotó tres de los cinco tantos conseguidos por el equipo en la ronda semifinal.

Ante el Junior también aparecerán otros jugadores clave, como el portero brasileño Neto Volpi, que está reemplazando al lesionado uruguayo Cristopher Fiermarín; los experimentados centrales Anderson Angulo y Marlon Torres; los centrocampistas Brayan Rovira y Juan Pablo Nieto, y el volante Jersson González.

Para quitarse presión, el estratega aseguró que su equipo no es favorito porque en la final enfrentan " a un equipo con una inversión mucho mayor".

"Por cifras y plantilla, Junior tiene más recursos que nosotros. Eso no nos quita el sueño, todo lo contrario: nos motiva a seguir luchando", expresó González en la previa del partido.

- Alineaciones probables:

Junior: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Javier Báez, Jermein Peña, Yeison Suárez; Didier Moreno, Guillermo Celis, Yimmi Chará; Nilson Castrillón, José Enamorado y Guillermo Paiva.

Entrenador: Alfredo Arias.

Deportes Tolima: Neto Volpi, Yhormar Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo, Junior Hernández; Brayan Rovira, Juan Pablo Nieto, Jerson González, Kevin Pérez, Mario González, y Adrián Parra.

Entrenador: Lucas González

Estadio: Metropolitano de Barranquilla.