Diego Simeone 'explotó' en Atlético de Madrid; polémica en el fútbol español

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este sábado, tras la victoria por 1-0 contra Osasuna, que había tres personas “viendo” el gol anulado a Álex Baena en el minuto 9 y “decidieron lo contrario” a lo que pensaban “todos”.

“Hay cosas que no se entienden”, contestó además sobre ese tanto anulado durante la rueda de prensa tras el encuentro en el Metropolitano.

El Atlético venció 1-0, con una parada final, salvadora, de Jan Oblak. “Es un grandísimo portero, juega en el Atlético de Madrid, hace años que está con nosotros y no es la primera vez. No me sorprende, porque estamos acostumbrados a esas situaciones. Nos pone contentos por él. No nos hicieron el gol”, repasó.

“Otras veces tenemos más contundencia. Hoy tuvimos contundencia en la portería. Nos patearon un tiro que podía haber sido gol y Oblak lo paró. Y en esa contundencia nos pudimos llevar los tres puntos”, añadió Simeone, que repasó que su equipo “encaminó muy bien el partido, hasta el gol de Baena”, anulado por fuera de juego posicional.



“Y, después, ahí empezó un partido diferente, un poco más trabado, más lento, con situaciones de gol para nosotros. En el segundo tiempo, el equipo intentó ganar el partido, lo buscó, corrió riesgos para poder empatarlo o perderlo, pero una buena jugada de Giuliano y una buena llegada de Almada hizo que se vaya para nosotros un partido que necesitábamos ganar. No era fácil por todo el ambiente que había en torno al partido”, dijo.

“El equipo supo sufrir en el último tramo, pusieron mucha gente alta dentro del área, controlamos bien el área pero no los centros y eso nos hacía que tengamos que hacer un sobreesfuerzo como se hizo dentro del área. Son cosas que tenemos que mejorar”, dijo Simeone, que insistió de nuevo en “un ambiente en el partido raro”, aunque, cuando fue preguntado por ello, se limitó a decir que era “a nivel general” sin concretar sobre ello.

“Por suerte, lo pudimos sacar adelante con un esfuerzo enorme de los jugadores”, continuó.

También fue preguntado de nuevo por el partido de Miami, entre el Villarreal y el Barcelona. “Es difícil interpretar. Villarreal-Barcelona, Villarreal juega en la cancha de la Cerámica normalmente y el Barcelona va a jugar en Miami, la localía la pierde de local, su gente tiene que viajar, 200 horas para viajar, tiene que jugar en un estadio que fue una vez sola en la vida… Hay que respetar”, respondió Simeone.