Diego Simeone 'explotó' en Atlético de Madrid; polémica en el fútbol español

El estratega argentino no se quedó callado e hizo sentir su inconformismo con polémica acción en duelo del cuadro 'colchonero', que venció 1-0 a Osasuna, este sábado.

Por: EFE
Actualizado: 18 de oct, 2025
Editado por: Gol Caracol
Diego Simeone en el Atlético de Madrid
AFP

