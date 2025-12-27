Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / A cuánto goles quedó Cristiano Ronaldo de los 1.000, tras marcar doblete con Al Nassr

A cuánto goles quedó Cristiano Ronaldo de los 1.000, tras marcar doblete con Al Nassr

El portugués Cristiano Ronaldo fue la figura de su equipo este sábado y continúa recortando la distancia con su objetivo de las mil anotaciones como profesional. El 2026 sería el año de lograrlo.

Por: EFE
Actualizado: 27 de dic, 2025
Comparta en:
Cristiano Ronaldo Al Nassr
Cristiano Ronaldo quiere llegar a 1.000 goles - Foto:
Al Nassr Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad