Doblete de goles de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs Al Okhdood; está imparable en Arabia

Doblete de goles de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs Al Okhdood; está imparable en Arabia

El astro portugués Cristiano Ronaldo anotó en dos oportunidades en apenas 45 minutos de juego del duelo de este sábado, en la Liga de Arabia Saudita.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 27 de dic, 2025
Cristiano Ronaldo Al Nassr
Cristiano Ronaldo celebra con Al Nassr y se acerca a los 1000 goles - Foto.
Al Nassr Oficial

