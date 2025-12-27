Doblete de goles de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs Al Okhdood; está imparable en Arabia

Al Nassr se fue 2-0 ganando al descanso en el partido contra Al Okhdood, este sábado, y Cristiano Ronaldo fue la gran figura anotando los dos goles del triunfo parcial en el duelo de la fecha 10 de la Liga de Arabia Saudita.

Al minuto 31 fue la primera anotación del ‘Bicho’, quien luego de una jugada preparada de tiro de esquina solo tuvo que poner su pie para empujar la pelota.

Pero Cristiano Ronaldo no se conformó con eso, sumado al buen nivel colectivo del Al Nassr, y con otra gran acción colectiva recibió en el área el pase de Marcelo Brozovic, para nuevamente desmarcarse de los defensores rivales y mandar el balón al fondo de la red, antes de terminar el primer tiempo.

Con esos dos goles el astro portugués llegó a 956 anotaciones en su carrera, por lo que está a 44 tantos de alcanzar los mil, algo que podría lograr el próximo año, entre la selección y su club.



Así fueron los dos goles de Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs Al Okhdood, en Arabia Saudita:

