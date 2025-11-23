Síguenos en:
Cristiano Ronaldo y el golazo de chilena que marcó con Al Nassr; para verlo una y otra vez

Cristiano Ronaldo y el golazo de chilena que marcó con Al Nassr; para verlo una y otra vez

El 'crack' portugués dijo presente con un verdadero golazo en el triunfo 4-1 del Al Nassr sobre Al Khaleej Club, este domingo. ¡Acá el video del tanto de Cristiano Ronaldo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de nov, 2025
Cristiano Ronaldo marcó un golazo de chilena con Al Nassr.
Cristiano Ronaldo marcó un golazo de chilena con Al Nassr.
