Cristiano Ronaldo y el golazo de chilena que marcó con Al Nassr; para verlo una y otra vez

Cristiano Ronaldo cerró la cuenta este domingo para el Al Nassr, que goleó 4-1 al Al Khaleej Club por la primera división de la Liga de Arabia Saudita. El tanto del 'crack' portugués llegó al minuto 90+6 y fue una verdadera joya; misma que hizo poner a todos los presentes en pie.

Tras un centro al área, el capitán de los amarillos de la ciudad de Riad se perfiló y se volteó para rematar con una volea, una chilena. El balón se coló en el palo derecho del golero rival, inflando la red, y ganándose así los vítores y aplausos no sólo de sus compañeros de equipo, sino de los comentaristas del partido.

Cristiano Ronaldo golazo de chilena con Al Nassr - Foto: Getty Images

Vea acá el golazo de chilena de Cristiano Ronaldo HOY con Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita:

Cristiano Ronaldo você é RIDICULO!! pic.twitter.com/t1w8gHqdey — Diário de Torcedor (@DiarioGols) November 23, 2025