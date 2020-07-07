Gol Caracol Josep Maria Bartomeu
A expresidente de Barcelona le cayó la ley encima; juez lo condenó y puso multa económica
La noticia se dio a conocer en las últimas horas, debido a la trascendencia del asunto, en el que ha estado involucrado el expresidente del cuadro 'culé'. ¡Hay sanciones!
Las claves y detalles del sumario de los pagos en el 'Caso Negreira'
Estos son los detalles que se dieron a conocer de los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José Enríquez Negreira, en el sumario por presunta corrupción deportiva.
José Enríquez Negreira recomendó al Barcelona que "cuidara mucho" su relación con Jesús Gil Manzano
José María Enríquez Negreira y su hijo encargaron al Barcelona que "cuidara mucho" su vínculo con Jesús Gil Manzano, ya que en el futuro arbitrará "partidos importantes durante muchas temporadas".
Problemas para el FC Barcelona: se aprueba la denuncia de la Fiscalía por el 'Caso Negreira'
El juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona dio el visto bueno a la denuncia hecha por la Fiscalía en contra del FC Barcelona por los pagos millonarios en el famoso 'Caso Negreira'.
Luis Enrique y Ernesto Valverde son llamados a declarar por la Fiscalía por el 'Caso Negreira'
La Fiscalía de Barcelona quiere que los exentrenadores del FC Barcelona, Luis Enrique y Ernesto Valverde, den declaraciones para esclarecer de la mejor manera los hechos del 'Caso Negreira'.
La Fiscalía presentará una demanda hacia Josep Bartomeu y el Barcelona por el 'Caso Negreira'
La Fiscalía de Barcelona ha redactado ya un borrador de denuncia en contra de Josep María Bartomeu y el Barcelona como persona jurídica, por los pagos millonarios en el 'Caso Negreira'.
Josep Bartomeu: "Es falso y absurdo pensar que hemos comprado árbitros, no hay nada que esconder"
Josep Bartomeu, quien fue presidente del FC Barcelona entre 2015 y 2020, desmintió y aclaró la polémica situación que compromete gravemente a los 'culés' por inusuales pagos a entes arbitrales.
Así sigue el lío judicial de Neymar, su padre y antiguos directivos de Barcelona
Un fondo de inversión brasileño pide prisión para Neymar y el pago de una cantidad millonaria. Cabe señalar que el viernes pasado, la Fiscalía retiró la acusación.
El juicio de Neymar y el Barcelona está llegando a su último capítulo: se acerca la resolución
El jugador brasileño, Neymar Jr, ya declaró ante las autoridades españolas, y el veredicto final del suceso se dictaminará el próximo lunes 31 de octubre.
Gerard Piqué está involucrado en problemas económicos y legales con el Barcelona
La renovación de su contrato en la época del presidente José María Bartomeu está generando altas deudas al club catalán.