Gol Caracol  / Josep Maria Bartomeu

Josep Maria Bartomeu

  • Escudo del FC Barcelona
    Escudo del FC Barcelona
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    A expresidente de Barcelona le cayó la ley encima; juez lo condenó y puso multa económica

    La noticia se dio a conocer en las últimas horas, debido a la trascendencia del asunto, en el que ha estado involucrado el expresidente del cuadro 'culé'. ¡Hay sanciones!

  • FC Barcelona
    FC Barcelona
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Las claves y detalles del sumario de los pagos en el 'Caso Negreira'

    Estos son los detalles que se dieron a conocer de los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José Enríquez Negreira, en el sumario por presunta corrupción deportiva.

  • Jesús Gil Manzano
    Jesús Gil Manzano saluda a Robert Lewandowski
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    José Enríquez Negreira recomendó al Barcelona que "cuidara mucho" su relación con Jesús Gil Manzano

    José María Enríquez Negreira y su hijo encargaron al Barcelona que "cuidara mucho" su vínculo con Jesús Gil Manzano, ya que en el futuro arbitrará "partidos importantes durante muchas temporadas".

  • Josep María Bartomeu
    Josep María Bartomeu, expresidente del Barcelona
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    Problemas para el FC Barcelona: se aprueba la denuncia de la Fiscalía por el 'Caso Negreira'

    El juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona dio el visto bueno a la denuncia hecha por la Fiscalía en contra del FC Barcelona por los pagos millonarios en el famoso 'Caso Negreira'.

  • Ernesto Valverde, Luis Enrique
    Ernesto Valverde y Luis Enrique extécnicos del Barcelona
    Fotos: AFP
    Gol Caracol

    Luis Enrique y Ernesto Valverde son llamados a declarar por la Fiscalía por el 'Caso Negreira'

    La Fiscalía de Barcelona quiere que los exentrenadores del FC Barcelona, Luis Enrique y Ernesto Valverde, den declaraciones para esclarecer de la mejor manera los hechos del 'Caso Negreira'.

  • Josep María Bartomeu
    Josep María Bartomeu, expresidente del Barcelona
    Foto: AFP
    Gol Caracol

    La Fiscalía presentará una demanda hacia Josep Bartomeu y el Barcelona por el 'Caso Negreira'

    La Fiscalía de Barcelona ha redactado ya un borrador de denuncia en contra de Josep María Bartomeu y el Barcelona como persona jurídica, por los pagos millonarios en el 'Caso Negreira'.

  • 329652_bartomeu_barcelona_getty_27012020_e.jpg
    Josep Bartomeu. Foto: Getty Images
    Gol Caracol

    Josep Bartomeu: "Es falso y absurdo pensar que hemos comprado árbitros, no hay nada que esconder"

    Josep Bartomeu, quien fue presidente del FC Barcelona entre 2015 y 2020, desmintió y aclaró la polémica situación que compromete gravemente a los 'culés' por inusuales pagos a entes arbitrales.

  • Neymar
    <h1 class="cms-hs-h1">Neymar, futbolista brasileño - Foto: AFP</h1>
    Gol Caracol

    Así sigue el lío judicial de Neymar, su padre y antiguos directivos de Barcelona

    Un fondo de inversión brasileño pide prisión para Neymar y el pago de una cantidad millonaria. Cabe señalar que el viernes pasado, la Fiscalía retiró la acusación.

  • Neymar
    Neymar Jr, saliendo del juzgado en Barcelona.
    AFP
    Gol Caracol

    El juicio de Neymar y el Barcelona está llegando a su último capítulo: se acerca la resolución

    El jugador brasileño, Neymar Jr, ya declaró ante las autoridades españolas, y el veredicto final del suceso se dictaminará el próximo lunes 31 de octubre.

  • Gerard-Piqué.jpg
    Gerard Piqué, jugador de Barcelona.
    Getty Images
    Gol Caracol

    Gerard Piqué está involucrado en problemas económicos y legales con el Barcelona

    La renovación de su contrato en la época del presidente José María Bartomeu está generando altas deudas al club catalán.

Lo más visto
Óscar Villegas, director técnico de la Selección de Bolivia.
Óscar Villegas, director técnico de la Selección de Bolivia.
AFP
Gol Caracol

Técnico de Bolivia se tiene fe pensando en Mundial 2026; “no olvido para lo que fue contratado”

Óscar Villegas habló en lo que viene siendo los partidos de preparación de la selección de Bolivia, pensando en el repechaje del mes de marzo, esperando conseguir el cupo al Mundial de este año.

Yaser Asprilla y Jhon Solís Girona
Yaser Asprilla y Jhon Solís con el Girona de España - Foto:
Getty Images
Colombianos en el exterior

Girona salió de un colombiano, para poder contratar al argentino Claudio 'Diablito' Echeverri

Este domingo hubo noticias en Europa que relaciona a dos futbolistas sudamericanos. Jhon Solís se fue al Birmingham, de Inglaterra, y con eso le abrió espacio al exRiver Plate, Echeverri.

Jhon Durán, delantero colombiano del Fenerbahce
Jhon Durán, delantero colombiano del Fenerbahce
@fenerbahce/Instagram
Colombianos en el exterior

Cuentan conflicto de Jhon Durán en Turquía, y ni el idioma fue un problema; “se enfadó”

El colombiano Jhon Durán, quien tiene un duro carácter en la cancha, tuvo una discusión con un joven jugador en partido con el Fenerbahce, y revelaron qué fue lo que pasó entre los dos.

Juan Fernando Quintero, Marcelo Gallardo y Kevin Castaño, tras un partido de River Plate
Juan Fernando Quintero, Marcelo Gallardo y Kevin Castaño, tras un partido de River Plate
Getty Images
Colombianos en el exterior

Jugador de Selección Colombia la pasa mal en River Plate; “difícil explicar por qué juega siempre”

En medio de la pretemporada de River Plate, salen críticas para un futbolista de nuestro país que no está mostrando un buen nivel y eso le está costando ser apuntado por prensa e hinchas.

Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026
Selección Colombia, en su preparación para el Mundial 2026
Foto: AFP
Selección Colombia

Estadio donde debuta Colombia en el Mundial 2026, no está listo; “queda trabajo por hacer”

Se conocieron imágenes de cómo va la remodelación del estadio Azteca, donde la Selección Colombia comenzará su camino en el Mundial del presente año. ¿Cómo va la construcción?