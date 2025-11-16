A jugador del Bayern Múnich lo encomiendan al Real Madrid; “qué historia sería esa”

En las recientes semanas el nombre de Harry Kane ha sido vinculado con el Barcelona, para reemplazar a Robert Lewandowski quien estaría viviendo su última temporada en territorio catalán. Sin embargo, unas recientes declaraciones de un exjugador del Tottenham hicieron que también fuera relacionado con el Real Madrid.

El actual futbolista del Bayern Múnich ya tiene 32 años pero está viviendo una temporada espectacular en Bundesliga y Champions League, lo que lo tiene vigente y aún con interesados importantes en Europa.



En Europa acercan el nombre de Harry Kane al Real Madrid

Chris Waddle, exjugador del Tottenham dio una entrevista para 'She Kicks' en el que decidió dar su opinión sobre un posible regreso del delantero inglés al cuadro de los 'spurs', donde es ídolo, pero además de emocionarse por una vuelta decidió involucrar a otros equipos para un nuevo reto del británico.

"Suena bien. He escuchado que la gente habla de Harry Kane volviendo. Sería genial para el Tottenham por supuesto, pero no estoy seguro de que lo quiera por el precio y su edad", afirmó de entrada sobre esta posibilidad.

Y ahí fue cuando en medio de los rumores que vinculan al inglés con el Barcelona recordó lo que pasó recientemente cuando el club catalán consiguió a Lewandowski a pesar de tener más de 30 años, pero que le surgió efecto porque respondió a punta de goles.

"No estoy seguro de que el Bayern Múnich quiera venderlo. Dejaron que Robert Lewandowski se fuera al Barcelona a aproximadamente la misma edad, y no ha dejado de marcar goles desde que se fue", recordó sobre aquella historia que no se volvería a repetir, por lo que de inmediato decidió incluir a Real Madrid en la conversación y eso sorprendió en Europa.

Luis Díaz celebra con Harry Kane, tras un gol de Bayern Múnich contra Chelsea, por Champions League Getty Images

"El Bayern Múnich es enorme, pero el Real Madrid es aún más grande, qué historia sería esa. Si yo fuera el Real Madrid, el Barcelona o el Milan, estaría preguntándome por qué no iba a ir por él", resaltó Chris Waddle recomendando a Harry Kane para estos equipos, pero inclinándose más por los españoles, ya que en su opinión "si yo fuera Harry, preferiría probar la vida en España que volver a Inglaterra".

Lo cierto es que el delantero inglés, con 32 años está teniendo una gran temporada en todas las competencias que disputa el equipo bávaro, en especial con la llegada del colombiano Luis Díaz, quien también lo ha potenciado y ha incrementado el nivel en el ataque de los alemanes.

13 goles en 10 partidos en Bundesliga, cinco anotaciones en cuatro encuentros en Champions League, cuatro tantos en apenas dos duelos en Copa de Alemania y uno más en la final de la Supercopa de Alemania en la que ya fue campeón, da un total de 23 celebraciones en lo que va de temporada y eso que no va ni la mitad de la campaña con el Bayern.