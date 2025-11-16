Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Sobre Jhon Durán y Selección Colombia están pendientes en Turquía; todo por la no convocatoria

Sobre Jhon Durán y Selección Colombia están pendientes en Turquía; todo por la no convocatoria

El actual jugador del Fenerbahce no fue citado para los partidos contra Nueva Zelanda y Australia y en Europa estuvieron al tanto de las razones de Néstor Lorenzo, quien se confesó sobre el tema.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de nov, 2025
Comparta en:
Jhon Durán en duelo con la Selección Colombia.
Jhon Durán en duelo con la Selección Colombia.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad