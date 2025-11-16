Sobre Jhon Durán y Selección Colombia están pendientes en Turquía; todo por la no convocatoria

La Selección Colombia derrotó 2-1 a Nueva Zelanda en el partido preparatorio disputado en el Chase Stadium, en Estados Unidos, pero más allá del resultado en Turquía lo que fue noticia fueron las recientes declaraciones del técnico Néstor Lorenzo sobre Jhon Durán, quien es una de las figuras del Fenerbahce y quien no fue convocado nuevamente para esta doble fecha FIFA.

Por eso, en la prensa turca estuvieron pendientes a las palabras del entrenador argentino al frente de la 'tricolor', ya que para ellos fue extraño que a pesar de que ya volvió a jugar, ya marcó el gol del 3-2 sobre el Besiktas en el clásico, no fue citado.



En Turquía pendientes a palabras de Néstor Lorenzo sobre Jhon Durán

Luego de una larga lesión que lo dejó afuera por casi dos meses con el Fenerbahce, de a poco ha ido sumando minutos pero no fue convocado para la Selección Colombia, algo que en Europa y especialmente en el país en el que está jugando causó sorpresa.

"¡Declaración de Jhon Durán en Colombia! Aclaró todas las dudas: explicó por qué no lo convocó", tituló el diario 'Fanatik'. Por su parte el medio 'Sporx' escribió que "Néstor Lorenzo explicó el motivo por el que la estrella del Fenerbahce no fue convocado a la Selección Colombia".

Así las cosas ambos citados medios turcos replicaron las palabras del técnico de la 'tricolor' previo al juego contra Nueva Zelanda, señalando que "como todos los jugadores convocados o en la lista de seguimiento, se le observa semana a semana, partido a partido", y especialmente sobre Jhon Durán explicó que "ha jugado muy poco; sí, ha entrado y marcado, pero solo 15 o 20 minutos, o apenas una mitad. Todavía no ha alcanzado la regularidad necesaria para competir al nivel de la selección".

Jhon Durán fue gran figura con Fenerbahçe en el clásico contra Besiktas. AFP

Seguido a eso, Néstor Lorenzo añadió que el joven delantero colombiano "está en las opciones, pero con los cambios en el club y las lesiones, no diría que está en su mejor momento. Aun así, es un jugador con futuro", dejando claro que en medio de su salida de Al Nassr al Fenerbahce y algunos problemas físicos que viene teniendo no ha vuelto a ser tenido en cuenta por esos motivos.

Si sumamos los dos partidos de la presente fecha FIFA contra Nueva Zelanda y Australia, los partidos preparatorios contra México y Canadá y las últimas 3 fechas de Eliminatorias Sudamericanas, ya son 7 los juegos en los que no ha estado Jhon Durán.

La última vez que el delantero antioqueño jugó fue el 6 de junio de 2025 en el pálido empate 0-0 contra Perú, en el que fue titular pero salió al descanso y luego salió de la concentración por dolores en su espalda.