A Linda Caicedo le tocó conformarse con un segundo puesto en el Balón de Oro; ránking Trofeo Kopa

La española Vicky López, delantera del Barcelona, fue galardonada este lunes con el Trofeo Kopa a la mejor jugadora de menos de 21 años dentro de la gala del Balón de Oro 2025 que organizan la publicación francesa France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París. La colombiana Linda Caicedo fue la segunda en la votación.

A sus 19 años, Vicky López se convirtió en la primera en ganar un trofeo que fue creado en categoría femenina en esta edición.

Vicky López, de 19 años, brilló con luz propia y fue importante en la campaña cuajada por el conjunto azulgrana, que ganó la Liga F, la Copa de la Reina y la Supercopa de España, y fue finalista de la Liga de Campeones.

"Lo primero que se me viene a la mente es la familia. Este premio se lo dedico a mi madre, que desde el cielo me está cuidando para ser mejor persona", aseguró.

Here is the 2025 Women's Kopa Trophy full ranking!



1️⃣ Vicky Lopez

2️⃣ Linda Caicedo

3️⃣ Wieke Kaptein

4️⃣ Michelle Agyemang

5️⃣ Claudia Martinez Ovando#TrophéeKopa #ballondor pic.twitter.com/CE0bHhbVtm — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

López quiso también enviar un mensaje a su club de formación, el Madrid CFF -"en esa etapa que di mis primeros pasos", pero también "a la selección española desde la sub-17 a la absoluta, y a la Federación de Fútbol de Madrid".

"Y por supuesto al Barcelona, que me ha apoyado para poder competir en el mejor equipo del mundo con 16 años. Quiero mandar un recuerdo a las pioneras del fútbol femenino. Prometo seguir trabajando con humildad, aún hay mucho por recorrer", agregó.