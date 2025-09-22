Síguenos en::
A Linda Caicedo le tocó conformarse con un segundo puesto en el Balón de Oro; ránking Trofeo Kopa

A Linda Caicedo le tocó conformarse con un segundo puesto en el Balón de Oro; ránking Trofeo Kopa

La colombiana Linda Caicedo quedó segunda en la votación al premio a la mejor jugadora menos de 21 años en el mundo. La ganadora fue la española Vicky López, del Barcelona.

Por: EFE
Actualizado: 22 de sept, 2025
Linda Caicedo, delantera de la Selección Colombia femenina.
Linda Caicedo, delantera de la Selección Colombia femenina.
AFP

