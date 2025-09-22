Linda Caicedo se rebeló en el Balón de Oro 2025; siguió los pasos de Vinícius y Mbappé

Para la gala del Balón de Oro 2025 solamente había un nombre colombiano para asistir a la gala, y era el de nuestra talentosa Linda Caicedo, que estaba nominada para el Trofeo Kopa, que se entrega a los mejores futbolistas menores de 21 años. Actualmente la vallecaucana tiene 20 años de edad.

Pero este mismo lunes 22 de septiembre se conoció que la jugadora de nuestro país no estará en la ceremonia en París, en el teatro Chatelet, por decisión propia y siguiendo el ejemplo de futbolistas del plantel masculino como Vinícius o Kylian Mbappé, quienes tampoco estarán en territorio francés.

El diario ‘AS’ dio a conocer la información sobre Linda Caicedo, informando que “Linda Caicedo era una de las nominadas, pero la colombiana se unió al plantón. La única que sí asistirá a la ceremonia será la delantera escocesa Caroline Weir”, por lo que también se ausentará ante el malestar que hay en el club merengue por las decisiones tomadas en el Balón de Oro, en especial desde la edición pasada (2024), cuando el español Rodri le ganó el pulso a Vinícius Jr., que era el principal candidato. Para aquella vez decidieron apoyar al brasileño y tampoco ir.

Linda Caicedo, entre las nominadas al Trofeo Kopa

La talentosa jugadora colombiana estaba entre las candidatas a recibir este prestigio premio en la gala del Balón de Oro, luego de sus grandes actuaciones con el Real Madrid, pero también con la Selección Colombia, en especial en la más reciente participación en la Copa América femenina en la que la ‘tricolor’ fue subcampeona.

Linda Caicedo, el pasado 7 de agosto recibió la noticia de su nominación, junto a otras 4 jugadoras: Michelle Agyemang, Wieke, Kaptein, Vicky López y Claudia Martínez Ovando.