Síguenos en::
Tendencias:
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo se rebeló en el Balón de Oro 2025; siguió los pasos de Vinícius y Mbappé

Linda Caicedo se rebeló en el Balón de Oro 2025; siguió los pasos de Vinícius y Mbappé

La futbolista colombiana del Real Madrid, Linda Caicedo fue noticia por su ausencia en la gala del Balón de Oro, a pesar de estar nominada al Trofeo Kopa.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de sept, 2025
Comparta en:
Linda Caicedo en el Real Madrid
Linda Caicedo en el Real Madrid
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad