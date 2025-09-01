Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / A Luis Díaz le llegó compañero que habla español; Bayern Múnich lo presentó a última hora

A Luis Díaz le llegó compañero que habla español; Bayern Múnich lo presentó a última hora

Este lunes se cerró el mercado de fichajes y corriendo contra el tiempo el Bayern Múnich contrató un nuevo delantero, que será socio de Luis Díaz en el ataque. Maneja el mismo idioma.