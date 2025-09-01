La Selección Colombia con la 'pesada' para enfrentar a Bolivia'; Luis Díaz llegó a Barranquilla

El extremo Luis Díaz, del Bayern Múnich, llegó en la madrugada de este lunes a la ciudad caribeña de Barranquilla, donde Colombia se enfrentará el jueves a Bolivia en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026.

El atacante se convirtió así en el décimo jugador en incorporarse a la convocatoria del entrenador argentino Néstor Lorenzo y llegó motivado tras un buen inicio de temporada en su nuevo equipo, con el que ha anotado tres goles y dado dos asistencias en cuatro partidos disputados.

Además de Díaz, en las últimas horas también llegaron a Barranquilla el creativo Jaminton Campaz, del Rosario Central; el central Jhon Lucumí, del Bologna; el delantero Luis Suárez, del Sporting de Lisboa; y el lateral Johan Mojica, del Mallorca.

Del grupo también forman parte ya el veterano goleador Dayro Moreno, del Once Caldas, quien es la principal novedad de la convocatoria; el portero Kevin Mier, del Cruz Azul; el central Davinson Sánchez, del Galatasaray; el defensor Yerson Mosquera, del Wolverhampton; y el capitán de la selección cafetera, James Rodríguez.

Colombia ocupa el sexto lugar de las eliminatorias con 22 puntos y si gana a Bolivia el próximo jueves en Barranquilla asegurará su clasificación para la Copa del Mundo.

Los dirigidos por Lorenzo se enfrentarán a Venezuela como visitantes el martes de la próxima semana en la última jornada de las eliminatorias del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.



¿Cómo llega Luis Díaz a la selección Colombia?

'Lucho' viene de anotar en su más reciente partido con el Bayern Múnich, contra al Augsburgo, que acabó con un marcador de 3-2. El nacido en Barracas (La Guajira) recibió una asistencia de Laimer en el área rival para empujar el balón y aumentar la ventaja de su equipo.

Cabe recordar que Díaz llego a los 'bávaros' luego de que estos desembolsaran al Liverpool cerca de 70 millones de euros por sus servicios. Cifra que el colombiano ha pagado con creces tras comenzar la temporada de gran manera con tres goles y dos asistencias en sus cuatro partidos oficiales. Además, ya sabe que es celebrar un título con el Bayern, luego de vencer al Stuttgart y coronarse como campeón de la Supercopa de Alemania.