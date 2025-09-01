Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia con la 'pesada' para enfrentar a Bolivia'; Luis Díaz llegó a Barranquilla

La Selección Colombia con la 'pesada' para enfrentar a Bolivia'; Luis Díaz llegó a Barranquilla

El 'guajiro' Luis Díaz arribó este lunes a la concentración de la Selección Colombia con miras a los juegos frente a Bolivia y Venezuela. El delantero viene tras gran inicio con el Bayern.

Luis Díaz, en su llegada a la Selección Colombia
Foto: X/ @FCFSeleccionCol
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 09:36 a. m.