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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Luis Díaz le sacaron la rabia, protestó y vio tarjeta amarilla en Bayern Múnich 1-1 PSG

A Luis Díaz le sacaron la rabia, protestó y vio tarjeta amarilla en Bayern Múnich 1-1 PSG

Al minuto 77, el atacante colombiano Luis Díaz fue amonestado luego de mostrar frustración por una decisión del árbitro central en la semifinal de vuelta de la Champions League.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 6 de may, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz en partido con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

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