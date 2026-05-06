A Luis Díaz le sacaron la rabia, protestó y vio tarjeta amarilla en Bayern Múnich 1-1 PSG

Bayern Múnich empató 1-1 con el PSG en la semifinal de vuelta de la Champions League, en un partido en el que Luis Díaz no pudo hacerse sentir en el marcador, y la frustración del colombiano se vio en el tramo final del encuentro en el estadio Allianz Arena.

Al minuto 77 en un ataque de los bávaros fue derribado el guajiro en el borde del área, pero no le pitaron falta. 'Lucho' se levantó enojado y de inmediato le hizo un reclamo airado al árbitro central, quien no dudó en sacarle tarjeta amarilla.

Luis Díaz, enfocado por las cámaras de la transmisión, se vio ofuscado y con rabia por las decisiones arbitrales, que fueron tema de polémica en este duelo de Bayern Múnich vs PSG, en semifinales de Champions League.



Así fue la tarjeta amarilla de Luis Díaz en Bayern Múnich 1-1 PSG, por Champions League: