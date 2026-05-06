La gran polémica en Bayern Múnich vs PSG; ¿era penalti por mano de Joao Neves?

Al minuto 30 de la semifinal de vuelta de la Champions League entre Bayern Múnich y PSG, se dio la gran polémica de la noche en el estadio Allianz Arena, por un posible penalti para los bávaros.

Dentro del área Vitinha rechazó la pelota luego de un ataque de los alemanes, pero la pelota terminó impactando en el brazo del portugués Joao Neves. De inmediato llegaron los reclamos de los jugadores del Bayern al árbitro central.

A pesar de pedir revisión de VAR no hubo ningún llamado al juez y en redes sociales se armó polémica y opiniones divididas sobre esta controversial acción que pudo ser penalti para los de Múnich.

Polémica en Bayern Múnich vs PSG, por posible mano de Joao Neves:



¡ESTA MANO DE JOAO NEVES NO FUE SANCIONADA! ¿QUÉ TE PARECE?



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/289WVbaUmL — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2026