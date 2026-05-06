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Gol Caracol  / La gran polémica en Bayern Múnich vs PSG; ¿era penalti por mano de Joao Neves?

La gran polémica en Bayern Múnich vs PSG; ¿era penalti por mano de Joao Neves?

Al minuto 30 la pelota impactó en el portugués Joao Neves dentro del área, y los jugadores del Bayern Múnich pidieron penalti y revisión del VAR, pero al final no hubo ninguna de las dos.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 6 de may, 2026
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Joao Neves Bayern Múnich vs PSG
Joao Neves y la posible mano en Bayern Múnich vs PSG
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