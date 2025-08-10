A Nacional lo ven como 'salvavidas' para Sao Paulo; actualidad de los brasileños es de temer

A días de que ruede la pelota en el estadio Atanasio Girardot, desde territorio brasileño ya le ponen el ojo al duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Sao Paulo.

Y es que, tras la reciente victoria del cuadro paulista en el rentado local, los ánimos en el entorno del equipo están mucho mejor que nunca, dejando atrás la mala seguidilla de resultados que había puesto en duda hasta la continuidad del entrenador ‘tricolor’.

Y justamente, con una actualidad alejada de la palabra crisis, ahora Sao Paulo buscará en Atlético Nacional un “salvavidas” en materia de resultados, para dar un golpe de autoridad en materia internacional y así despejar cualquier duda o crítica sobre el equipo, de cara a este segundo semestre del año, donde buscarán figurar tanto a nivel local como continental.

Jugadores del Sao Paulo @SaoPauloFC

“Tres días después de perder la Copa de Brasil en un traumático suceso contra el Athletico, en Curitiba, el equipo del entrenador Hernán Crespo reaccionó rápidamente, demostró madurez y ganó contundentemente el partido contra el Vitória por 2-0, el sábado por la noche, en el Estadio Morumbí. Y es que, en vísperas de su primer partido de octavos de final de Libertadores, el Sao Paulo necesitaba ganar y convencer ante casi 40.000 aficionados”, indicó de entrada ‘Globo Esporte’, donde analizaron la actualidad del cuadro ‘tricolor’.

Además, y como dato no menor, el conjunto paulista logró retomar la victoria con bajas ausencias, que, parece ser, no van a pesar en el enfrentamiento del próximo martes 12 de agosto en el estadio Atanasio Girardot.

“Incluso con ausencias significativas como las de Arboleda, Wendell y Oscar, todos lesionados, y sin los refuerzos que busca la directiva, salvo el chileno Tapia, el Sao Paulo llega a la Libertadores en buena forma”, agregó el portal brasileño, dejando claro que este equipo es de temer, de cara al duelo de ida por los octavos de final en la Copa Libertadores.



¿Cómo llega Nacional para duelo contra Sao Paulo?

El cuadro ‘verdolaga’ es parcialmente segundo en la tabla de posiciones del fútbol colombiano, con un total de once unidades; estadísticas que reflejan su gran presente en el rentado local.

Atlético Nacional enfrentará al Cúcuta Deportivo. Foto: Atl. Nacional.

Además, cabe destacar que el conjunto ‘verdolaga’ terminó segundo en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde sumó nueve unidades, correspondientes a tres victorias y tres derrotas.

Y aunque los paisas clasificaron anticipadamente a los octavos de final, no lograron quedarse con el liderato de la zona, tras caer en el último partido.