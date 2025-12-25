Polémico periodista argentino y una controversial frase sobre Marino Hinestroza; “¿vende collares?”

Marino Hinestroza está cerca de ser el regalo de Navidad de Boca Juniors para sus hinchas, luego de varias semanas en negociaciones con Atlético Nacional, pensando en reforzar la plantilla 'xeneize' de cara a la próxima temporada y con el objetivo de volver a ganar la Copa Libertadores.

Y en medio de tantos ires y venires en las charlas entre las partes, y con el propio futbolista dando luces de lo que será su destino para el año 2026 a través de sus redes sociales, salieron unas polémicas palabras desde Argentina de un controversial periodista que al tener desconocimiento del joven futbolista colombiano, dejó algo que no cayó bien en los hinchas del fútbol.

Polémico periodista y un duro mensaje contra Marino Hinestroza

Se trata de Diego Díaz del programa 'Picado TV', quien en su más reciente transmisión en su canal de YouTube, hablando de la actualidad de River Plate y Boca Juniors, habló de forma cruda de la posible llegada del futbolista colombiano, que viene de brillar en Atlético Nacional.



"A ver, la Navidad de Boca Juniors, ahí está, el moreno de plaza Francia. ¿Quién sabe si es Marino Hinestroza o alguno que vende collares? Si le muestras a la gente no saben quién es Marino Hinestroza. El otro es Gastón Hernández", fueron las polémicas declaraciones del periodista argentino, que luego fueron virales en redes sociales y muchos apuntaron contra él por la forma despectiva en la que se refirió a él.

📲🔥”¿Y QUIÉN SABE SI ES MARINO HINESTROZA O ALGUNO QUE VENDE COLLARES?”



El polémico comentario de Diego Díaz sobre el nuevo refuerzo de Boca pic.twitter.com/Ww52fnFUoI — PaseClave (@paseclave__) December 24, 2025

Lo cierto es que en medio de estas desafortunadas palabras del periodista Diego Díaz contra Marino Hinestroza, el jugador se ha mostrado a la expectativa y feliz por dar ese salto a Boca Juniors, y en su cuenta de Instagram hace algunas horas publicó dos corazones con los colores representativos al club argentino, el amarillo y el azul, acompañado de un emoticón de tiempo.

Sumado a eso, desde Colombia y en Argentina, señalan que todo estaría listo para que los 'xeneixes' compren el 100 por ciento del joven jugador, por una cifra de 5 millones de dólares, menos de lo que inicialmente, o especialmente el año pasado, pedían en las toldas 'verdolagas' para que se lo llevaran.