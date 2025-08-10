En Real Madrid ya encontraron al nuevo James Rodríguez; "será un jugador especial"

La llegada de Franco Mastantuono a Real Madrid sigue generando opiniones sobre lo que podría ser su paso en el cuadro ‘merengue’, en donde le tendrán la mira bien puesta por la responsabilidad y expectativas con las que llegan.

Sin embargo, para hacer un análisis y entrar en detalles de lo que podría ser su juego en la ‘casa blanca’, Gabriel Orlando Rodríguez, director de las categorías inferiores en River Plate, habló con ‘AS’, describiendo al nuevo fichaje madrileño, tomando como referencia a James Rodríguez y Lamine Yamal.

“Mastantuono es de la misma edad que Lamine, pero yo le veo un estilo mucho más parecido a James Rodríguez o a Marcelo Gallardo, aunque el actual entrenador de River era diestro; pero Franco no es tan explosivo como Yamal. Es un futbolista que piensa, observa el campo, a sus compañeros y analiza las opciones que le ofrece el juego. Es muy inteligente y tiene la capacidad de hacer mejorar al equipo”, indicó de entrada Orlando Rodríguez.

Franco Mastantuono con River Plate - Foto: AFP

Sumado a eso, el director de las divisiones inferiores en el cuadro ‘millonario’ también analizó al joven argentino, comparándolo con el ‘Muñeco’, quien, en su etapa como futbolista, tuvo varias cualidades futbolísticas muy parecidas: “Sí, viene de serie, pero lo perfeccionó con práctica. Marcelo Gallardo también era un crack en esa faceta y le ha ayudado a completar lo que el chico ya tenía”.

Por estos conceptos, en el cuadro ‘merengue’ ya se pueden dar una idea de la figura que llega a Madrid, pues, con un juego similar al de James Rodríguez, entonces se espera un buen cobro de tiro libre y pelota parada, media distancia, enganche, visión de juego, pase filtrado y pausa en el juego.

"Franco va a enamorar a la afición del Madrid. La va a conquistar. No tengo ninguna duda sobre ello. Su manejo del balón, su pausa y su claridad llaman mucho la atención y le hacen un jugador especial. Será un futbolista de gran jerarquía en el Madrid2, concluyó Gabriel Orlando Rodríguez.



¿Mastantuono llevará el ‘10’ de James Rodríguez?

Cuando iba a arribar a Madrid, al argentino le preguntaron sobre el número que le gustaría llevar en su espalda, enfatizando especialmente en el 10, que alguna llevó James Rodríguez. No obstante, Franco no quiso entrar en detalles.

James Rodríguez, jugador de León. León FC.

“No sé todavía, eso lo veré cuando llegue. Me gustaría llevar el 10, pero si la agarra Mbappé está en todo su derecho, es un ídolo”, dijo Mastantuono, que finalmente tendrá el 25 en su espalda.