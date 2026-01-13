Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / A niño en el Baby Fútbol, en Medellín, se le rompieron los guayos en partido y luego vino la alegría

A niño en el Baby Fútbol, en Medellín, se le rompieron los guayos en partido y luego vino la alegría

Emotiva historia le está dando la vuelta a las redes en las últimas horas, con una de las jóvenes promesas de nuestro fútbol como protagonista. ¡Lo sorprendieron!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de ene, 2026
Comparta en:
A niño se le rompieron los guayos en pleno partido, durante el Baby Fútbol.
A niño se le rompieron los guayos en pleno partido, durante el Baby Fútbol.
Foto: Pantallazo de Telemedellín.

Publicidad

Publicidad

Publicidad