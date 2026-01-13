A niño en el Baby Fútbol, en Medellín, se le rompieron los guayos en partido y luego vino la alegría

El Baby Fútbol, más que promesas y nuevos prospectos a futuro en el fútbol colombiano, también nos deja historias de vida, que sirven como motivación e inspiración para más de uno. Y la edición de este 2026, no se podía quedar atrás.

Durante las últimas horas, el nombre de Benjamín Villarreal le ha dado la vuelta a las redes sociales, luego de que, en pleno partido, quedara grabado el momento en el que se le dañaron los dos guayos con los que disputaba el compromiso.

En plena transmisión del encuentro, se le vio al niño haciendo el mayor esfuerzo por meter sus medias en la parte frontal del guayo, ya que, como se encontraba roto, pues el pise se salía por toda la punta del zapato.

Esta imagen no fue pasada por alto, tanto para los comentaristas, como para todos aquellos que presenciaban el partido; al punto, que el video se logró viralizar en las redes sociales.



Esto llamó la atención de Mateo Escobar Valencia, quien es diputado de Antioquia. Y como emotivo gesto que quiso tener con Benjamín Villarreal, le regaló unos guayos nuevos para que pudiera seguir compitiendo en el Baby Fútbol.

“Estaba viendo la transmisión y vi que enfocaron los guayos del niño, me contacté con un periodista de Telemedellín y me dio el contacto del delegado, me informó la talla del niño; teníamos en lo que nos sobró de diciembre y fuimos a la Marte a hacer la entrega”, indicó el diputado, revelando las razones por las cuales terminó teniendo ese gesto con el joven niño, que se robó todas las miradas en el certamen juvenil, que actualmente se está disputando en territorio antioqueño.

Pero eso no fue todo, pues Mateo Escobar Valencia también dejó claro que “la Guayaton la hacen desde el 2023 y el año pasado también hicieron lo mismo en la Baby Fútbol y en varios municipios de Antioquia”.